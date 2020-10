Petržalka potrebuje zhruba 200 dobrovoľníkov na testovanie

Bratislava 21. októbra (TASR) – Petržalka, ktorá je počtom obyvateľov najväčšia bratislavská mestská časť, bude na pripravované celoplošné testovanie ľudí na COVID-19 potrebovať zhruba 200 dobrovoľníkov. Petržalská samospráva upozorňuje, že nemá potrebné personálne kapacity, a preto uvíta pomoc dobrovoľníkov a administratívnych síl. Dobrovoľníci budú pomáhať pri organizácii, nie testovaní.



„Mestská časť má povinnosť zabezpečiť vhodné odberné miesta, ktoré by mali byť identické k počtu volebných okrskov. V našom prípade je to 96 volebných okrskov,“ spresnila mestská časť Petržalka na sociálnej sieti.



Samospráva vyzýva ľudí, ktorí chcú pri testovaní pomôcť ako dobrovoľníci, aby sa prihlásili prostredníctvom interaktívneho formulára, ktorý je na webe mestskej časti, či prostredníctvom mailu testovanie@petrzalka.sk. „Jedinou podmienkou dobrovoľnej pomoci je vek od 18 do 50 rokov,“ podotkla mestská časť.



Dobrovoľníkov i administratívne sily hľadajú aj ostatné bratislavské mestské časti a aj ďalšie mestá a obce v Bratislavskom kraji. Samosprávy sa sťažujú na nedostatok informácií a množstvo nezodpovedaných otázok zo strany štátu k organizácii celoplošného testovania. „Napriek tomu, že zatiaľ nie je dostatok jasných informácií, mesto bude na realizáciu testovania potrebovať dobrovoľníkov na pomocné práce. Prosíme preto tých, ktorí sú ochotní pomôcť, aby sa prihlásili,“ vyzýva na sociálnej sieti aj mesto Senec.



Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele. Má byť dobrovoľné, môžu sa na ňom zúčastniť všetci od desiatich rokov. Premiér Igor Matovič zároveň však hovorí o povinnej karanténe pre tých, ktorí sa nezúčastnia. Testovanie sa nemá týkať všetkých, majú platiť výnimky. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podporuje dobrovoľné plošné testovanie. Myslí si však, že ak bude niekto sankcionovaný za neúčasť na plošnom testovaní, tak to neznamená dobrovoľnosť.



Testovať sa budú môcť ľudia na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 8.00 – 12.00 h a 13.00 – 20.00 h, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska. Miestnosti majú byť dezinfikované, na poriadok majú dozerať policajti a vojaci. Testujúci personál bude vopred testovaný. Vzorky potrebné na testovanie bude odoberať len zdravotnícky personál. Vzorky budú bezpečne zlikvidované.



Počas piatka a víkendu (23. – 25. 10.) bude pilotné testovanie v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov.