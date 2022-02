Petržalka požiada mesto o súhlas pre obstaranie ÚPZ Jantárová 1 až 5

Bratislava 8. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka plánuje požiadať hlavné mesto o súhlas so začatím obstarávania územných plánov zón (ÚPZ) Jantárová 1 až 5. V prípade kladnej odpovede a splnení všetkých zákonných náležitostí oznámi začatie ich obstarávania. Mestská časť to konštatuje v odpovedi na petíciu Zachráňme Petržalku, ktorú má TASR k dispozícii. Petícia sa týka kritizovanej prvej etapy developerského projektu Kultúrno-spoločenského a športového centra Petržalka.



V súvislosti s petíciou už bratislavské mestské zastupiteľstvo požiadalo primátora, aby útvar hlavnej architektky hlavného mesta ukončil proces obstarania a spracovania Urbanistickej štúdie - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka. Bez vyhodnotenia pripomienok vznesených k jej návrhu a vyhotovenia jej invariantného čistopisu nie je totiž možné konštatovať, či treba zmeniť územný plán mesta (ÚPN), v ktorých lokalitách a v akom rozsahu. Ak si to závery vyhodnotenia pripomienok vyžiadajú, treba k obstaraniu zmien a doplnkov ÚPN pristúpiť.



"Začatie obstarávania územného plánu zóny s vedomím, že v procese obstarania je žiaduce zmeniť nadradený stupeň územnoplánovacej dokumentácie, znamená podstúpenie rizika, že zadanie a/alebo návrh územného plánu zóny sa dostane do rozporu s ÚPN, proces obstarania bude zastavený a vynaložená investícia bude zmarená, čo by nebolo hospodárne," pripomína samospráva.



Petíciu proti developerskému projektu v okolí Chorvátskeho ramena podporilo viac ako 1500 ľudí. Týka sa prvej etapy zámeru Kultúrno-spoločenského a športového centra Petržalky, ktorý počíta s výstavbou v oblasti tzv. centrálnej rozvojovej osi, teda budúcej električkovej trate medzi Rusovskou, Gessayovou a Romanovou ulicou. V petícii obyvatelia vyjadrujú nesúhlas so zámerom zrealizovať v bezprostrednej blízkosti Chorvátskeho ramena výstavbu sedem- až 15-podlažných budov. Tento typ výstavby považujú petičiari pre dané územie za devastačný a poprel by zámery mestskej časti a záujmy obyvateľov uchrániť prírodný charakter tohto územia a rozvíjať ho v tomto duchu. Okrem iného požadujú urýchlene obstarať ÚPZ.



Projekt je dlhodobý, bude pripravovaný po etapách s približným časom dokončenia desať rokov.