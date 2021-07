Petržalka požiadala dotknuté orgány o stanovisko k zámeru člnkovania

Bratislava 28. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka už oslovila dotknuté štátne inštitúcie a orgány so žiadosťou o vyjadrenie k zámeru člnkovania na Chorvátskom ramene. Stanovisko čaká mestská časť od Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR – Správa CHKO Dunajské luhy v Bratislave a Slovenského rybárskeho zväzu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Veríme, že vzhľadom na nerušivý charakter nášho zámeru, ktorý je v plnej miere ohľaduplný k prírode a životnému prostrediu, bude ich stanovisko kladné," skonštatovala Halašková. Bez neho totiž nebude možné prejsť od zámeru k realizácii projektu. Jeho predbežné spustenie je naplánované na marec 2022.



Cieľom zámeru možného sprístupnenia Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidlá je zatraktívnenie lokality a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy. Dôraz sa kladie na súlad s ochranou prírody a dlhodobo udržateľný cestovný ruch. Plánovaná trasa má dĺžku 1,1 kilometra a vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Ide o časť, ktorá nebude dotknutá výstavbou predĺženej električkovej trasy. Na ukotvenie plavidiel by malo slúžiť najmä prístavné mólo pod mostom pri nemocnici na Antolskej ulici.



V rámci zámeru sa počíta s tromi lodičkami. Aj starosta Petržalky Ján Hrčka ubezpečil, že samospráva nechce z mestskej časti vytvoriť druhé Benátky. "V prípade dohody s partnermi a získania potrebných povolení nepôjde o masovú aktivitu, ale o príjemné doplnenie voľnočasových aktivít v súlade so životným prostredím," zdôraznil Hrčka.



Chorvátske rameno verejnosť okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov využívať nemôže.