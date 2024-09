Petržalka pozná ďalšie osobnosti, im memoriam ocenila J. Hrehorovú

Bratislava 20. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka pozná ďalšie svoje osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti. Čestný titul Osobnosť Petržalky si najnovšie odnieslo päť laureátov. Počas piatkového galavečera bola udelená tiež Cena verejnosti a prvýkrát aj Junior osobnosti Petržalky. Ocenenie in memoriam bolo udelené bývalej vicestarostke Petržalky Jane Hrehorovej.



V kategórii kultúra a rozvoj spoločenského života si ocenenie odniesol slovenský prekladateľ Otakar Kořínek. Pôsobil ako tlačový tajomník predsedu Federálneho zhromaždenia Alexandra Dubčeka, novinár či generálny konzul v Los Angeles a Haagu. Z anglického jazyka preložil vyše 200 románov, kníh, esejí i divadelných hier. Získal viacero ocenení, napríklad za najlepší preklad literatúry sci-fi vo vtedajšej ČSSR. Zapísaný bol tiež na Čestnú listinu IBBY za preklad Pána prsteňov od J. R. R. Tolkiena.



Laureátkou v kategórii sociálna práca a ochrana života a zdravia sa stala Janka Sebera Chládecká, zakladateľka PLUS - Petržalskej letnej univerzity seniorov či zakladateľka a riaditeľka Petržalskej klubovne aktívnych seniorov.



Ocenenie v kategórii šport a rozvoj aktívneho životného štýlu dostala bývalá šampiónka v stolnom tenise Alica Grofová-Chladeková. "Najväčší úspech dosiahla na stolnotenisových majstrovstvách sveta v Sarajeve v roku 1973, kde získala striebornú medailu v dvojhre a bronzovú v zmiešanej štvorhre. Odvtedy sa žiadnej Európanke nepodarilo prebojovať na svetovom šampionáte do finále," konštatuje samospráva. Od roku 2018 organizuje v rámci Slovenska podujatia k Svetovému dňu stolného tenisu.



Laureátkou v kategórii vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia sa stala riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Janette Motlová. V minulosti pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, založila Rómsky inštitút.



Ocenenie v kategórii životné prostredie a ochrana prírody získalo Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ), ktoré realizuje mnohé ochranárske opatrenia v chránených územiach i mimo nich. Zameriava sa na oblasť Podunajskej nížiny, mnohé projekty zasahujú aj do iných častí Slovenska. Zásluhou združenia bol napríklad zastavený veľkoplošný holorub v Ovsišti, vypracovalo projekt ochrany, na základe ktorého bola vyhlásená prírodná rezervácia Starý háj, podieľalo sa na vyhlásení chránených areálov Chorvátske rameno, Pečniansky les a Soví les. V oblasti Ovsištskej riviéry vybudovali hniezdnu stenu, ktorú využívajú vzácne brehule hnedé.



Ocenenie Junior osobnosť Petržalky 2024 si odniesla donedávna žiačka Základnej školy Tupolevova Natália Černohousová, aktívna členka školského parlamentu, dobrovoľníčka vo viacerých kampaniach či reprezentantka v športových a vedomostných súťažiach, pôsobiaca aj v detskom folklórnom súbore.



Cenu verejnosti si odniesla Viera Ripková, majiteľka ženského fitnescentra v Petržalke, ktorého najstaršia členka má 82 rokov.



Ocenenie im memoriam bolo udelené bývalej vicestarostke Petržalky a komunálnej poslankyni Jane Hrehorovej. Bola tiež napríklad jednou zo zakladateliek dnešného materského centra Budatko.



Oceňovanie osobností Petržalky organizuje miestna samospráva od roku 1998. Odvtedy získalo tento titul 145 Petržalčanov.