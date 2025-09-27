< sekcia Regióny
Petržalka pozná ďalšie osobnosti, ocenila štyroch laureátov
Oceňovanie osobností Petržalky organizuje miestna samospráva od roku 1998.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka pozná ďalšie svoje osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mestskej časti. Čestný titul Osobnosť Petržalky si najnovšie odniesli štyria laureáti, z toho jedno dobrovoľnícke združenie. Udelená bola tiež Cena verejnosti. Ocenia odovzdali v sobotu v Dome kultúry (DK) Zrkadlový háj.
„Dnes tu stojíme, aby sme vzdali hold ľuďom, ktorí svojou prácou, tvorivosťou a nasadením prinášajú do našej komunity hodnoty, na ktoré môžeme byť hrdí. Sú to učitelia, umelci, športovci, dobrovoľníci, ale aj tí, ktorí ticho a nenápadne pomáhajú iným,“ skonštatovala prvá vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková s tým, že nech je sobotný večer pre laureátov potvrdením, že ich práca má veľký zmysel a dosah.
Laureátom v kategórii sociálna práca, rozvoj komunity a životného prostredia sa stalo občianske združenie (OZ) Dobrovoľná civilná ochrana. Jeho poslaním je pomáhať pri mimoriadnych udalostiach, ale aj v osvetovej a vzdelávacej činnosti. Členmi sú hasiči, zdravotníci, psychológovia, sociálni pracovníci, policajti, ale aj bežní ľudia.
Ocenenie v kategórii šport a podpora aktívneho životného štýlu si odniesol Július Mrva, bývalý hráč TJ Iskra Matador. V súčasnosti pôsobí ako futbalový tréner osemročných detí v Petržalke.
Ocenenie v kategórii kultúra a zlepšenie spoločenského vyžitia získala výtvarníčka, reštaurátorka, keramička Viera Čapková. Po roku 1989 sa presťahovala za manželom do Barcelony, v španielskej metropole uspela v konkurze na post reštaurátorky. Ďalšie vzdelanie nadobudla v Národnom múzeu katalánskeho umenia. Po návrate domov sa venovala obnove pamiatok - reštaurovala napríklad Grasalkovičov palác či drevené kostolíky a oltáre zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Zapája sa do benefičných programov na podporu mladých talentov. Získala viacero zahraničných ocenení.
Laureátkou v kategórii vzdelávanie a podpora kritického myslenia sa stala Michaela Rumanková, ktorá sa dlhoročne venuje vzdelávaniu detí s poruchami autistického spektra (PAS). Získala viacero ocenení vrátane Európskej ceny eTwinning v Bruseli. Rmumanková si zároveň odniesla aj Cenu verejnosti.
