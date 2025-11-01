< sekcia Regióny
Petržalka prerozdelí najväčším športovým klubom o 100.000 eur viac
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Bratislavská Petržalka podporí veľké športové kluby aj v roku 2026. Žiadosti o dotácie môžu podávať do 30. novembra. S povinnými prílohami je možné ich posielať len prostredníctvom elektronického portálu. Alokovaných je viac ako 357.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Napriek tomu, že mnohé samosprávy túto podporu v čase konsolidácie skôr škrtajú, u nás má rozvoj športu dôležité miesto. A tak okrem budovania nových a opráv existujúcich športovísk, pri schvaľovaní rozpočtu vyčleňujeme viac peňazí aj na mládežnícku klubovú činnosť,” skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.
Dotáciu je možné poskytnúť žiadateľovi za podmienky, že pôsobí v oblasti športu a má zväzovú príslušnosť. Súčasťou členskej základne klubu musia byť deti a mládež vo veku päť až 23 rokov, ktoré sa zúčastnili na súťaži organizovanej pod príslušným národným športovým zväzom alebo zväzom, ktorý je združený pod Slovenským olympijským a športovým výborom či Asociáciou neuznaných športov. Zároveň minimálne 20 percent z členskej základne má mať trvalý pobyt v mestskej časti.
V prípade kolektívnych športov členskú základňu žiadateľa musí tvoriť minimálne 100 členov, ktorí reprezentovali príslušný národný zväz na súťažiach. Pri individuálnych športových disciplínach musí byť počet členov minimálne 50. Dĺžka pôsobenia žiadateľa na území Petržalky je minimálne tri roky.
Mestská časť v roku 2025 cez jednu zo schém podpory rozdelila viac ako 252.000 eur pre 15 najväčších klubov, ktoré sa venujú gymnastike, futbalu, hokeju, basketbalu, hádzanej, behu, karate, florbalu či modernému tancu.
Podrobné informácie nájdu žiadatelia na webovej stránke mestskej časti, prípadne vo všeobecne záväznom nariadení. O výbere klubu, ako aj výške dotácie vo finále rozhoduje miestne zastupiteľstvo.
