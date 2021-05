Bratislava 22. mája (TASR) – Bratislavská Petržalka prichádza s nápadom člnkovania na Chorvátskom ramene. Snahou je zatraktívniť lokalitu na voľnočasovú rekreáciu a využitie potenciálu tohto mestotvorného prvku na náučné spoznávanie fauny a flóry nielen z pohľadu pešej perspektívy, v súlade s ochranou prírody a dlhodobo udržateľným cestovným ruchom. V prípade povolenia od úradov a ochranárov by sa člnkovanie mohlo spustiť budúci rok.



Chorvátske rameno je vzácnym biokoridorom Petržalky, ktorého hlavnou funkciou je protipovodňová ochrana. Okrem toho sa však stalo domovom širokej škály aj chránených rastlín a živočíchov. „Nápad bol na apel viacerých občanov, prečo sa Chorvátske rameno nevyužíva. Snahou je vytvoriť atraktívny priestor pre relax,“ uviedol pre TASR miestny poslanec Matúš Repka, hlavný predkladateľ návrhu.



Zámer možného sprístupnenia Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidlá predostreli miestni poslanci na tohtotýždňovom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Samotnej realizácii projektu budú predchádzať rokovania starostu Petržalky Jána Hrčku so správcom Chorvátskeho ramena, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Kladné stanovisko musí dať tiež Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR a Slovenský rybársky zväz.



Odhadovaný termín ukončenia rokovaní bol stanovený na september. Dovtedy by mala mestská časť vypracovať prevádzkový poriadok, ktorý bude okrem iného definovať pravidlá a výšku poplatku pri zapožičaní člna, spôsob financovania aj bezpečnostné normy pri plavbe. Člnkovanie by fungovalo výlučne v správe a pod dohľadom mestskej časti. Spustenie novej atrakcie je predbežne naplánované na marec 2022.



Plánovaná trasa, na ktorej by malo byť člnkovanie povolené, má dĺžku 1,1 kilometra. Vedie pri jazere Veľký Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. Ide o časť, ktorá nebude dotknutá výstavbou predĺženej električkovej trasy. Na ukotvenie plavidiel by malo slúžiť najmä prístavné mólo pod mostom pri nemocnici na Antolskej ulici.



„Chceme iba tri lodičky, aby sme občanov naučili, ako to môže fungovať. Prevádzka ukáže, či si myšlienka nájde pochopenie medzi občanmi,“ odpovedal Repka na otázku, či nebude pre šírku Chorvátskeho ramena dochádzať ku kolíziám. Aj starosta ubezpečuje, že samospráva nechce z Petržalky vytvoriť druhé Benátky. „V prípade dohody s partnermi a získania potrebných povolení nepôjde o masovú aktivitu, ale o príjemné doplnenie voľnočasových aktivít v súlade so životným prostredím,“ zdôraznil Hrčka.



Chorvátske rameno verejnosť, okrem rybárov s príslušnými povoleniami alebo zimných korčuliarov, využívať nemôže.