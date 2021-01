VIDEO:Petržalka prichádza s novým spôsobom registrácie počas skríningu

Bratislava 21. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka prichádza v súvislosti s víkendovým skríningovým testovaním na ochorenie COVID-19 s novým spôsobom registrácie občanov prostredníctvom čítačky dokladov a automatickej tlače certifikátov. Proces testovania má zrýchliť a zefektívniť a tiež znížiť dobu čakania. Registračný systém skúša od štvrtka na štyroch novootvorených odberných miestach na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Ak sa osvedčí, využitý bude aj na ďalších odberných miestach.







"Je to pilotný projekt. Odberné tímy by mali odhadom fungovať 2,5 až trojnásobne rýchlejšie. Ak nie je občiansky preukaz alebo pas poškodený a osoba ho do čítačky vloží správnym smerom, celá registrácia potrvá iba päť sekúnd," uviedol na brífingu starosta Petržalky Ján Hrčka. Namiesto 300 ľudí by tak podľa neho mohli na jednom odbernom mieste otestovať 800 až 1100 ľudí.



Priznal, že keďže je systém nový, očakávajú aj technické problémy. Vychytať prípadné chyby a doladiť celý systém chce mestská časť do konca týždňa, aby bol systém pripravený na víkend. Počas štvrtka ho testujú štyri odberné miesta na Ekonomickej univerzite, v piatok (22. 1.) od rána ich bude celkovo sedem.



Starosta tiež ubezpečuje, že sa myslelo aj na ochranu osobných údajov. "Keď sa zaregistrujete a dostanete číslo, v systéme ďalej už funguje iba to číslo. Systém nie je pripojený na internet. S počítačom sa na internet nedostanete, ani sa z internetu nepripojíte na tie počítače," upokojuje Hrčka s tým, že nabúrať sa do systému a zneužiť údaje tak nie je možné.



Mestská časť sa pri novom systéme inšpirovala príkladom z bánk či finančnej správy. Z občianskeho preukazu alebo pasu sú prostredníctvom čítačky načítané všetky potrebné údaje, kontrolné mechanizmy zabránia prípadným chybám a preklepom. O systéme uvažovala mestská časť podľa starostu už počas minuloročného celoplošného testovania, avšak nebolo to možné, keďže tomu "velila armáda, skríning je ale v gescii samospráv."



V Petržalke bude počas víkendového celoplošného skríningu k dispozícii 53 odberných miest v 19 rôznych lokalitách, z toho 12 odberných autobusov. Väčšina odberných miest bude fungovať od 08.00 do 18.00 h, päť lokalít bude mať predĺženú prevádzku do 20.00 h. Zoznam je zverejnený na webovej stránke www.petrzalka.sk. Objednávanie sa na testovanie nie je potrebné, s výnimkou autobusových odberných miest, na ktoré je potrebné nahlásiť sa cez webovú stránku hlavného mesta.