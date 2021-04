Bratislava 13. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka prichádza s programom adopcie zelene. Program má pomôcť pri participácii obyvateľov v oblasti zelene, avšak jeho súčasťou sú aj pravidlá, ktorými chce samospráva predísť iniciatívnej výsadbe bez konzultácií s odbornými zložkami miestneho úradu. Program v utorok schválili miestni poslanci.



"Program Adopcia zelene je pôvodný projekt hlavného mesta, ktorý by sa mohol realizovať aj v mestskej časti. Môže výrazne pomôcť pri participácii na pozemkoch vo vlastníctve mestskej časti alebo v jej správe, kde majú obyvatelia jasnú predstavu o jej zelenej budúcnosti," uvádza sa v dôvodovej správe.



Žiadosť o adopciu môžu podávať fyzické i právnické osoby, občianske iniciatívy či miestne organizácie, neziskové organizácie či občianske združenia alebo vzdelávacie inštitúcie. V rámci podmienok musia byť plochy zelene vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, musia byť verejne prístupné a žiadateľ sa musí o zeleň starať minimálne tri roky, a to bez nároku na finančnú odmenu.



Programom chce samospráva eliminovať viaceré nedostatky. Zabrániť chce samovoľnému vysádzaniu do verenej zelene, vysádzaniu alergénnych a inváznych druhov, narúšaniu ochranných pásiem podzemných inžinierskych sietí či vysádzaniu drevín v tesnej blízkosti obytných domov a narúšaniu hygienických noriem v zatienení bytov a podobne.



Postup pri podávaní žiadosti je súčasťou schváleného materiálu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.