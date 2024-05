Petržalka prijme do verejných materských škôl všetky deti

Bratislava 28. mája (TASR) - Bratislavská Petržalka prijme do verejných materských škôl (MŠ) všetky deti. Miesto v ľubovoľnej škôlke však nie je garantované, vo viacerých je evidovaný niekoľkonásobný záujem v porovnaní s ich reálnou kapacitou. Konečné rozhodnutie o prijatí či neprijatí dieťaťa zašle mestská časť do 30. júna. TASR o tom informoval vedúci referátu komunikácie Petržalky Dávid Pavlík.



"Všetky deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia tri roky a majú trvalý pobyt v Petržalke, by mali byť prijaté. Rovnako by mala byť prijatá väčšina petržalských detí, ktoré budú mať tri roky v septembri a októbri 2024," uviedol starosta Petržalky Ján Hrčka. Podotkol, že ak nastane situácia, že približne 100 detí nenastúpi, v septembri by mohli byť prijaté aj takmer všetky petržalské deti, ktoré do 31. decembra tohto roka dovŕšia tri roky.



Petržalka podľa Pavlíka dostala vyše 2100 podaných žiadostí, pričom prijať bolo treba 1317. Ako priblížil, najväčšiu časť tvorili deti s rokom narodenia 2021, do 31. augusta sa narodilo 589 z nich. Detí narodených medzi 1. septembrom a 31. decembrom rovnakého roka bolo podľa neho 274. Dodal, že najväčší záujem evidujú v MŠ Pifflova, Lachova, Bohrova, Iľjušinova, Šustekova či Fialová.