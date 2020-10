Petržalka prijme od rezortu financií návratnú finančnú pomoc

Bratislava 13. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka prijme od Ministerstva financií (MF) SR návratnú finančnú výpomoc vo výške 1.025.960 eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci. Zo strany štátu ide o finančnú kompenzáciu výpadkov príjmov samospráv v dôsledku pandémie nového koronavírusu, keďže sa celoštátne znížil výber dane z príjmov fyzických osôb, ktorá plynie do rozpočtu miest a obcí.



"Je to pre nás výhodné, aj keď sme si už zobrali úver," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka. Účel a využitie finančných prostriedkov budú schvaľovať opäť poslanci, šéf miestnej samosprávy poznamenal, že úvahy o použití sú aj na zníženie úročeného úverového zaťaženia.



Žiadosť o príspevok je potrebné podať do 31. októbra, pridelené prostriedky potom musí samospráva minúť do konca aktuálneho roka. Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtov samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024 a návratná finančná výpomoc sa spláca po dobu štyroch rokov, teda do roku 2027.



Suma v žiadosti o pôžičku sa rovná čiastke, o ktorú podľa prognózy MF SR prišla mestská časť v dôsledku výpadku dane z príjmov fyzických osôb. Rezort financií podľa uznesenia vlády z 12. augusta zároveň samosprávam poskytol možnosť využiť návratnú finančnú pomoc na krytie tohto deficitu.