Petržalka vydala informačnú brožúrku pre majiteľov psov

Bratislava 31. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravila pre majiteľov psov praktickú brožúrku v slovenskom a anglickom jazyku. Prináša informácie o platných právnych predpisoch, o povinnostiach majiteľov psov pri ich nahlasovaní či o miestnej dani za psa. Snahou je zvýšiť počet zaregistrovaných psov v mestskej časti. Informuje o tom na webovej stránke i sociálnej sieti.



Mestská časť aj takto reaguje na časté otázky týkajúce sa toho, aká je výška miestnej dane za psa, prípadne dokedy je potrebné ju uhradiť. "Výška dane za psa v prvom rade závisí od veľkosti vášho štvornohého miláčika a tiež od toho, či s vami býva v bytovom alebo rodinnom dome," podotýka samospráva. Splatná je do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktoré majiteľ od miestneho úradu dostane v priebehu roka.



Sadzby miestnej dane za psa má mestská časť zverejnená na svojom webe, kde zároveň pripomína povinnosti pre majiteľov psov vrátane pokút, ktoré im môžu byť udelené. Tie sa pohybujú od 65 do 165 eur, v prípade opakovaného priestupku môže byť ich výška dvojnásobná. Samospráva tiež pripomína, kde je podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zákaz voľného pohybu psov či zákaz vstupu so psom, ale i to, kde nájdu oplotené výbehy pre psy.



"Od januára si môžu majitelia psov po uhradení dane za psa prísť opäť vyzdvihnúť zásobník a vrecká na psie exkrementy, ktorý je možné pripevniť na vôdzku vrátane 12 náhradných roliek," podotýka samospráva. Urobiť tak môžu na oddelení životného prostredia v miestnom úrade. Prípadné otázky môžu posielať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy podnety@petrzalka.sk.