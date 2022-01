Petržalka pripomína, že staré vianočné stromčeky nepatria hocikam

Bratislava 15. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka pripomína, že nepotrebné vianočné stromčeky by obyvatelia nemali nechávať pohodené hocikam. Využívať by mali špeciálne drevené ohrádky na to určené. Na území mesta je ich viac ako 500, z toho v Petržalke je ich k dispozícii 87. V prípade, že je ohrádka plná, je možné kontaktovať mestskú časť prostredníctvom e-mailovej adresy podnety@petržalka.sk, prípadne cez sociálne siete.



"Keďže sú umiestnené na dostatočne viditeľných miestach, určite ste sa s nimi stretli a mnohí ich aj patrične využili. Našli sa aj takí, ktorým sa ponúkaný odpočinok pre vianočný stromček zdal zrejme príliš nudný," konštatuje samospráva.



Objavili sa prípady, že vianočné stromčeky boli pohodené na ceste, na chodníku či opreté o kontajnery. Hoci posledná zo spomínaných možností je možná, mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) však obyvateľov žiada, aby v prípade, že sa rozhodnú nechať stromček pri kontajnerovom stojisku, aby tým neobmedzovali pohyb chodcov alebo áut.



Mestská časť zároveň podotkla, že opačný problém zaznamenala pri preplnených ohrádkach, na ktoré ju obyvatelia upozornili. "Obrátili sme sa na kolegov v OLO, ktorí situáciu vyriešili predčasným odvozom vianočných stromčekov z vybraných lokalít," ubezpečila samospráva. Obdobné podnety jej môžu obyvatelia naďalej nahlasovať.



Z drevených ohrádok putujú stromčeky do kompostárne, kde sa premenia na živiny pre pôdu. Odvoz stromčekov by mal trvať do 11. februára, v rámci Petržalky budú odvážané podľa stanoveného harmonogramu, teda každý piatok.



Na preplnené drevené ohrádky na použité vianočné stromčeky sa sťažujú aj mnohí obyvatelia Ružinova. Podľa starostu Ružinova Martina Chrena má OLO tieto stromčeky z mestskej časti vyvážať každý utorok. "Tento týždeň to mali urobiť dvakrát, žiaľ, na mnohé miesta nezvládli prísť vôbec. Boli stojiská, kde už veľká kopa stromčekov zasahovala nielen do chodníka, ale aj do cesty," píše Chren na sociálnej sieti.



Mestská časť aj napriek tomu, že to nie je v jej kompetencii, ponúkla mestskej organizácii pomocnú ruku. "Pomohli sme s riešením problému a hlavne odbremenili ulice Ružinova od nadbytočného ekologického odpadu," doplnil Chren. O najplnšie stojiská, ktoré OLO nestihlo vyčistil, sa postaral miestny ružinovský podnik.