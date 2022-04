Petržalka pripravila pre verejnosť veľkonočné korčuľovanie

Bratislava 14. apríla (TASR) – Milovníci zimného korčuľovania si v bratislavskej Petržalke prídu počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov na svoje. Mestská časť spolu s partnermi pripravila pre širokú verejnosť ďalšie kolo verejného korčuľovania za zvýhodnených podmienok na miestnom Zimnom štadióne Petržalka. Zvýhodnené vstupné platí od piatka (15. 4.) do utorka (19. 4.). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Samospráva spolu so štadiónom tak nadväzujú na úspech tejto novinky počas jarných prázdnin, ktorú zaviedla po úspechu slovenských hokejistov na zimnej olympiáde v Pekingu. Na prelome februára a marca využilo túto možnosť viac ako 380 detí a viac ako 260 dospelých. "Veríme, že minimálne rovnaký záujem bude aj počas Veľkej noci, keď bude v rámci piatich dní naša plocha za rovnakých podmienok Petržalčanom aj našim návštevníkom k dispozícii v šiestich rozšírených termínoch," skonštatoval starosta Petržalky Ján Hrčka.



Bližšie informácie zverejnila mestská časť na webe i sociálnej sieti, a to spolu s harmonogramom korčuľovania.



Zimný štadión Petržalka je jedinou verejne dostupnou ľadovou plochou na území mestskej časti. Od roku 2010 tam trénujú a hrajú zápasy hráči Hockeyclub Petržalka 2010. Mestská časť svojich hokejistov každoročne podporuje aj dotáciami pre športové kluby. Za posledné tri roky vrátane toho aktuálneho pre ich mládež vyčlenila takmer 37.000 eur.