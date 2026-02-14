Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. február 2026Meniny má Valentín
Petržalka pripravila rozlúčku s fašiangami i korčuľovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Palkovič

Fašiangové oslavy otvorí o 10.30 h stretnutie masiek pri budove Technopolu na Kutlíkovej ulici.

Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - V bratislavskej Petržalke sa v sobotu rozlúčia s fašiangami, symbolom veselosti, zábavy a hodovania. Okrem fašiangových osláv však mestská časť pripravila aj valentínske korčuľovanie na ľade. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.

Fašiangové oslavy otvorí o 10.30 h stretnutie masiek pri budove Technopolu na Kutlíkovej ulici. Odtiaľ sa v sprievode folklórneho súboru Devín a Krampusákov presunú k Domu kultúry Zrkadlový háj. Návštevníkov tam budú čakať zabíjačkové špeciality či stánky s remeselnými výrobkami. Priamo v kultúrnom dome bude zároveň pripravený program pre deti - kúzelnícka show, divadielko či tvorivé dielne.

Nebude chýbať súťaž o najlepšiu masku, symbolický obrad pochovávania basy sprevádzaný modlitbami, trúchlením a vtipnými veršovačkami,“ priblížila Halašková s tým, že podujatie ukončí fašiangová zábava v podaní folklórneho súboru Rozvadžan.

Popoludní bude verejné ľadové klzisko na Námestí Republiky najprv dejiskom detského karnevalu, neskôr oldies party. Zábava na ľade potrvá do 22.00 h.
