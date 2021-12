Petržalka pripravila výzvu na pomoc seniorom Daruj čas

Bratislava 14. decembra (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravila počas decembra výzvu Daruj čas. Pomoc smeruje pre osamelých seniorov. Hľadá preto dobrovoľníkov, ktorí by radi venovali čas najstarším obyvateľom mestskej časti. Informuje o tom na svojej webovej stránke.



"Čas Vianoc nie je pre všetkých šťastným, pohodovým či radostným obdobím. Aj medzi nami sa stále nájdu takí, ktorí nemajú to šťastie, aby ho strávili s rodinou," pripomína mestská časť. Privíta preto nápady, ako by bolo možné pomôcť seniorom.



V prípade záujmu je možné kontaktovať mestskú časť prostredníctvom e-mailovej adresy darujcas@petrzalka.sk.