Petržalka pripravuje aktualizáciu plánu svojho rozvoja do roku 2029

Bratislava 24. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravuje aktualizáciu svojho programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) s názvom Plán Petržalka 2029. Ide o strategický dokument, určujúci smerovanie mestskej časti na najbližšie roky. Pri formulovaní cieľov a priorít rozvoja jej poslúžia aj dáta z dotazníkového prieskumu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Tvorba PHSR je kľúčovým krokom v úsilí o zlepšenie kvality života a dosiahnutie rovnováhy medzi životným prostredím, hospodárstvom a sociálnymi faktormi," skonštatovala Daniela Gáliková, poverená vedením referátu projektového riadenia.



Samospráva si vo svojom pláne rozvoja stanovila sedem hlavných priorít, ktoré spadajú do jej kompetencií a rozpočtu, a ktoré by chcela zmeniť k lepšiemu. Ide o školstvo, mobilitu, ekológiu, investície, sociálnu prácu, kultúru a šport. Na vypracovanie stratégie jej poslúžia aj výsledky participatívneho dotazníkového prieskumu s vyše 40 otázkami.



Tri štvrtiny respondentov vníma celkový rozvoj mestskej časti za posledných päť rokov pozitívne. Napriek tomu opýtaní stále vidia priestor na zlepšovanie niektorých oblastí. Najviac ľudí je nespokojných so stavom chodníkov a ciest, dostupnosťou parkovania, zavádzaním parkovacej politiky i kvalitou cyklotrás. Kriticky vnímajú aj bezbariérovosť chodníkov, nedostatočnú čistotu verejných priestranstiev či počet výbehov pre psov.



Naopak, najviac oceňujú možnosti rekreácie (lužné lesy, Veľký Draždiak, Chorvátske rameno) i informovanosť zo strany miestneho úradu. Obyvatelia i návštevníci sú tiež spokojní s občianskou vybavenosťou, najmä so službami v oblasti finančného sektora, telekomunikácií či starostlivosti o telo. Pozitívne hodnotia aj služby miestnej knižnice, dostupnosť detských ihrísk, verejné športoviská či starostlivosť o zeleň.



Pracovné skupiny k strategickej časti dokumentu by mali zasadnúť v priebehu apríla a mája. "Samotné návrhy jednotlivých rozvojových priorít, vrátane prehľadu konkrétnych projektov, by mali byť predstavené koncom júna," doplnila Gáliková. Obsah strategického dokumentu má byť finalizovaný v priebehu júla až septembra. Po zapracovaní všetkých pripomienok bude prerokovaný na miestnom zastupiteľstve, termín je stanovený predbežne na október.