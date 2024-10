Petržalka pripravuje diskusie o prekládke napätia ponad V. Draždiak

Bratislava 6. októbra (TASR) - Bratislavská Petržalka plánuje v októbri tri verejné prerokovávania na tému možnej prekládky nadzemného veľmi vysokého napätia (VVN), ktoré vedie aj ponad areál Veľkého Draždiaka. Zástupcovia mestskej časti na nich predstavia daný zámer, zodpovedia otázky a vyjadria sa k prípadným obavám obyvateľov. Hlas verejnosti pomôže následne miestnym poslancom. Vo finále bude totiž práve na nich rozhodnutie, či tento projekt získa súhlasné stanovisko.



"Za našu samosprávu platí, že obmedzenie alebo spoplatnenie vstupu na dotknuté pozemky, cez ktoré prechádza vedenie, by zo strany vlastníkov nebolo správnym krokom vzhľadom na obrovský potenciál Draždiaka pre jeho ďalšie športovo-rekreačné využitie," deklaruje starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že to nie je možné ani preto, lebo to nedovoľujú majetkové pomery, keďže dotknuté pozemky mestská časť nevlastní. Za bezpredmetné to považuje aj z toho dôvodu, že tomu nie sú naklonení ani väčšinoví vlastníci pozemkov, teda Štátne lesy SR, hlavné mesto a súkromné spoločnosti.



Prvé stretnutie s obyvateľmi sa uskutoční v pondelok 14. októbra v Dome kultúry (DK) Lúky. Ďalšie je naplánované na utorok 22. októbra v DK Zrkadlový háj a posledné na štvrtok 24. októbra v Základnej škole (ZŠ) Nobelovo námestie. Stretnutia sa začnú vždy o 18.00 h.



Samospráva zároveň zvažuje, že by súhlas či nesúhlas s prekládkou overila aj prostredníctvom miestneho referenda. Podľa odhadu by mestskú časť mohlo stáť od 60.000 do 80.000 eur. Hoci by bolo referendum najlegitímnejšie a najreprezentatívnejšie, mnohí poukazujú na to, že by bolo aj najdrahším spôsobom a zároveň je aj riziko, že by bolo neúspešné.



Petržalské prírodné jazero Veľký Draždiak, podobne ako mnohé iné jazerá v okolí Bratislavy, vzniklo zo štrkoviska na mieste, nad ktorým trasa elektrického vedenia viedla už pred jeho vybagrovaním. Voda sa do neho dostala po napustení Gabčíkovskej zdrže zdvihnutím hladiny spodných vôd. Dovtedy nikto s možnosťou vzniku jazera, ktoré by slúžilo obyvateľom a návštevníkom aj na šport a rekreáciu, nepočítal. Práve vzdušné vedenie napätia, ktorého trasa križuje obytnú zónu mestskej časti, bráni už takmer 30 rokov tomu, aby sa z Veľkého Draždiaka stalo, okrem rybárskeho revíra, aj oficiálne prírodné kúpalisko. Bráni tiež v plnohodnotnom rozvoji územia.



Riešenie prekládky vzdušného vedenia ponad Veľký Draždiak je predmetom rokovaní mestskej časti a spoločnosti Západoslovenská distribučná a. s. už od roku 2007. Viaceré snahy však stroskotali. Pravdepodobne najbližšie k prekládke bola zatiaľ Petržalka v roku 2016, za vtedajšieho starostu Vladimíra Bajana. Financie, ktoré na ňu získala od spoločnosti Dalkia (v súčasnosti Veolia Energia Slovensko) ako bonus za predĺženie nájomnej zmluvy, však napokon samospráva použila na iné účely.



Najnovšie sa téma možnej prekládky znovu otvorila po tom, ako prišla distribučná spoločnosť s plánom výmeny káblov veľmi vysokého napätia, ktoré prechádzajú aj cez územie Petržalky. Mestská časť preto od vlaňajšieho roka vstúpila do rokovaní a navrhla, aby na jej území došlo nielen k výmene káblov, ale aj k prekládke vedenia.