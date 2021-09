Bratislava 8. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka pripravuje koncepciu rozvoja práce s mládežou. Dokument má určiť priority mestskej časti v tejto oblasti na ďalšie roky. Opatrenia sa majú zamerať na zvyšovanie kvality života mladých ľudí, zlepšenie podmienok na ich rozvoj, zapájanie mládeže do života v samospráve, dotknúť sa majú tiež vzdelávania či rozvoja dobrovoľníctva.



Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku je dôležité, aby príprava materiálov prebiehala v spolupráci s každým, koho života sa má týkať a kto o to prejaví záujem. "Mestská časť momentálne oslovuje mládežnícke organizácie, občianske združenia a samotných mladých ľudí, takisto organizuje diskusie a podujatia k príprave koncepcie," priblížil Hrčka.



Tvorbe koncepcie predchádza niekoľkomesačný zber informácií priamo od mladých ľudí. V spolupráci s organizáciami pracujúcimi s mládežou i odborníkmi realizovala mestská časť niekoľko podujatí zameraných na zisťovanie potrieb mládeže, ďalšie sú naplánované na september a október. Súčasťou prípravy sú tiež workshopy či dotazníkový prieskum.



Na koncepcii spolupracuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže aj Petržalský mládežnícky parlament, ktorý v mestskej časti pôsobí ako poradný a iniciatívny orgán starostu a miestneho zastupiteľstva. Podľa koordinátora prípravy koncepcie Milana Polešenského nie je cieľom podujatí s mladými ľuďmi len zber podnetov. "Dôležitá je podpora spolupráce a vzájomného dialógu medzi samosprávou a mládežou a zapojenie mladých ľudí do rozhodovania," podotkol Polešenský.



Koncepcia bude po vypracovaní predložená miestnemu zastupiteľstvu a po jej schválení sa stane pre mestskú časť záväznou.