Petržalka pripravuje rekonštrukciu strechy chátrajúceho Braníka
Autor TASR
Bratislava 23. októbra (TASR) - Bratislavská Petržalka pracuje na projektovej dokumentácii na rekonštrukciu strechy obchodno-reštauračného centra Braník. Na základe nej pristúpi k vyhláseniu verejnej súťaže na zhotoviteľa. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Roky zatvorenú a chátrajúcu budovu spolu s pozemkom prevzala mestská časť začiatkom roka do správy od hlavného mesta.
Sanovanie strechy, avšak dočasné a formou natavenia asfaltového pásu, odporučil posudok, ktorý si dala mestská časť vypracovať so stavebno-technickým zhodnotením u autorizovaného stavebného inžiniera pre nosné konštrukcie a statiku stavieb. Odhadovaná investícia by predstavovala približne 80.000 eur.
„Sme však presvedčení, že takto investované finančné prostriedky by predstavovali zbytočne vysoký náklad na dočasné riešenie problému. Preto sme pristúpili k obstarávaniu projektovej dokumentácie na komplexnú rekonštrukciu strechy, ktorá zabezpečí trvalé odstránenie poruchy,“ skonštatovala Halašková.
Objekt zároveň vykazuje poškodenia na viacerých miestach. Nefunkčná je asfaltová hydroizolácia spádovanej plochej strechy poschodia, s množstvom širokých trhlín, cez ktoré dlhodobo zateká. Spôsobuje to navĺhanie a premáčanie strešných dosiek, a tým ich degradáciu a výrazné zníženie ich pôvodne navrhnutej statickej únosnosti. Na všetkých podlažiach sú v rôznej miere zatečené steny a stropy, pričom vlhké prostredie dáva priestor napríklad zdraviu škodlivým plesniam. Problémom sú tiež holuby, inštalovať bude potrebné aj sieť proti nim.
„Zistené nedostatky nie sú v súčasnosti staticky nebezpečné,“ podotkla Halašková s tým, že aj v najviac zatečených miestach existujúceho skeletu je oceľová výstuž jeho stĺpov prehrdzavená do maximálne piatich až 15 percent ich pôvodného prierezu. Vzhľadom na množstvo a rozmiestnenie hrdze to teda má zatiaľ pomerne malý vplyv na pôvodne navrhnutú statickú únosnosť stĺpov. Avšak ich súčasný narušený technický stav sa v prípade ďalšieho zatekávania do objektu bude výrazne a rýchlejšie zhoršovať. To by mohlo podľa hovorkyne neskôr ohroziť aj statickú bezpečnosť.
Finančné náklady na rekonštrukciu momentálne mestská časť nevie odhadnúť. Závisieť budú od rozsahu rekonštrukcie a situácie na trhu.
Celý objekt pozostáva z troch poschodí, Veľkého Braníka, Malého Braníka a priestorov pod terasou. Časť podterasových priestorov slúžila pred rokmi na predaj textilného tovaru. Vrchné priestory začali z dôvodu zatekania chátrať ako prvé, tie sú zatvorené dlhé roky. V budove sa nachádza bývalé kino, športová hala či spoločenské miestnosti, v minulosti tam bolo napríklad aj mäsiarstvo či veľkopredajňa potravín. Neďaleko objektu je vybudovaná nová električková trať.
Hlavné mesto malo v minulosti zámer objekt predať, mestská časť s tým nesúhlasila.
