Petržalka prišla pre vandalizmus o kontajnery na drobný elektroodpad

Bratislava 7. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka prišla nateraz definitívne o kontajnery na drobný elektroodpad, batérie a akumulátory. Dôvodom je pretrvávajúci vandalizmus aj po opätovnom skúšobnom osadení prvých kusov. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Situácia nás veľmi mrzí o to viac, že kontajnery boli verejnosťou využívané a elektroodpad tvorí približne jedno percento z celkového objemu vyprodukovaného odpadu v mestskej časti," konštatuje samospráva.



Projekt spustila mestská časť so spoločnosťou Asekol SK koncom minulého roka. Na vybrané miesta osadila prvých 15 kusov červeno-bielych kontajnerov. Prvé poškodenia týchto kontajnerov boli zaevidované už vo februári 2021, po dvoch mesiacov bola zničená tretina z nich. Situácia vyústila do ich úplného odstránenia z územia Petržalky.



Počas leta však spoločnosť pracovala na zintenzívnení ochrany kontajnerov proti vandalizmu, jej plánom bolo postupne kontajnery do mestskej časti vrátiť. V septembri preto skúšobne vrátila dva z nich. "Radosť trvala iba necelé tri týždne, keď sme znova zaevidovali poškodenie jedného z nich," podotýka mestská časť. Spoločnosť preto stiahla oba skúšobne osadené kontajnery na zber drobného elektroodpadu a s osádzaním ďalších nepokračuje.



Spoločnosť už v minulosti podotkla, že s poškodzovaním zberných nádob v takej miere ako v Petržalke sa v ostatných častiach Slovenska nestretávajú.