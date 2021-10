Petržalka pristaví aj túto jeseň kontajnery pre objemný odpad

Bratislava 12. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka pristaví aj túto jeseň pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad. V prvých zo 60 lokalít by sa mali objaviť už začiatkom novembra. Pristavované budú vždy v utorky a štvrtky. Jesenný zber je naplánovaný na november a december. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Ide o bezplatnú službu, ktorou chce samospráva odbremeniť Petržalčanov najmä od odvozu takéhoto odpadu na vlastné náklady či od komplikovanej a neefektívnej manipulácie s ním," skonštatovala Halašková.



Do pristavených kontajnerov môžu obyvatelia ukladať objemný odpad (drevený odpad, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky či koberce), sanitu v celku (umývadlá, vane), ale tiež elektroodpad a čisté kovy. Upozorňuje, že do nich nie je možné vyhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón, bioodpad z domácností, chemický ani inak nebezpečný odpad. Pre zbavenie sa takéhoto odpadu je potrebné využiť služby miestneho zberného dvora, prípadne viaceré sezónne zbery.



Harmonogram plánovaného jesenného zberu nadrozmerného odpadu zverejnila mestská časť na svojej webovej stránke. Samospráva však upozorňuje, že v prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny posunuté. Kontajnery by mali byť pristavované v utorky a štvrtky od 12.00 do 18.00 h. Zber sa týka 60 lokalít, ktoré boli vytypované aj na základe záujmu obyvateľov.



Mestská časť pristavuje veľkokapacitné kontajnery dvakrát ročne, a to na jar a jeseň.