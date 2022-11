Petržalka pristaví aj túto jeseň kontajnery pre objemný odpad

Bratislava 7. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka pristaví aj túto jeseň pre obyvateľov veľkokapacitné kontajnery na objemný odpad. Pristavované budú vždy v pondelky a stredy, a to do 12. decembra. Občania ich na bezplatné zbavenie sa takéhoto odpadu nájdu tento rok v 84 lokalitách. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Aj napriek tomu, že majú k dispozícii zberný dvor, je dôležité, aby mali aj ďalšie možnosti bezplatného zberu. Znižujú motiváciu zbaviť sa odpadu nelegálne a sú dôležitým prevenčným opatrením voči tvorbe čiernych skládok," skonštatovala vedúca referátu čistoty a poriadku miestneho úradu Tatiana Hajčík Stanová.



Mestská časť zároveň upozorňuje na správne triedenie odpadu. Do veľkokapacitných kontajnerov je možné prioritne ukladať objemný odpad, akým je drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky či koberce. Obyvateľom však odporúča, aby nábytok predtým rozobrali či inak eliminovali jeho objem. Ušetria tak kapacitu zbernej nádoby.



Samospráva tiež pripomína, že do kontajnerov nie je možné vhadzovať pneumatiky, drobný stavebný odpad, železobetón či kuchynský bioodpad z domácností. Nepatria do nich ani chemikálie, jedlé oleje, tuky či iný nebezpečný odpad ako motorové oleje, farby, lepidlá a rozpúšťadlá. V takýchto prípadoch je možné využiť služby zberného dvora na Ulici Ondreja Štefanka alebo využiť rôzne sezónne zbery.



Termíny pristavenia kontajnerov sú zverejnené na webe mestskej časti. "V prípade nepriaznivého počasia môžu byť termíny zberov posunuté," podotýka Hajčík Stanová.



Mestská časť pristavuje veľkokapacitné kontajnery dvakrát ročne, a to na jar a jeseň.