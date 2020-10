Petržalka pristupuje k preventívnym opatreniam na miestnom úrade

Bratislava 14. októbra (TASR) – Bratislavská Petržalka pristupuje v súvislosti s vývojom pandémie nového koronavírusu a v nadväznosti na opatrenia ústredného krízového štábu i vlády SR k preventívnym opatreniam na miestnom úrade. Začnú platiť od štvrtka (15. 10.). TASR o tom informovala hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková.



Bežné stránkové dni budú až do odvolania zrušené. Občanom bude k dispozícii iba podateľňa, ktorá bude otvorená každý pracovný deň od 8.00 do 11.00 h a pokladňa, ktorá bude k dispozícii v pondelok, stredu a piatok v rovnakom čase. Úrad zároveň žiada obyvateľov, aby sa naň so svojimi požiadavkami obracali telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, kontakty sú zverejnené na webovej stránke mestskej časti.



"V prípade potreby osobnej návštevy žiadame občanov, aby si vopred dohodli termín stretnutia na príslušnom oddelení miestneho úradu," zdôraznila Halašková.



Miestny úrad zároveň apeluje, aby obyvatelia pohybujúci sa v jeho priestoroch nezabúdali na nosenie ochranného rúška, dezinfekciu rúk a udržiavanie odstupov. Dezinfekčné prostriedky sú rozmiestnené pri vstupe do budovy aj na každom poschodí pri výťahoch.



Informácie o preventívnych opatreniach proti šíreniu nového koronavírusu bude mestská časť priebežne aktualizovať.