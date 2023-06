Petržalka rozšírila reguláciu parkovania aj o časť lokality Lúky VI

Bratislava 5. júna (TASR) - Prísnejšie pravidlá parkovania na území bratislavskej Petržalky platia po novom aj pre časť lokality Lúky VI. V prvej fáze zazónovala mestská časť ulice Starhradská a Tematínska. Ich zaradením do Petržalského parkovacieho systému (PPS) sa tak dá od konca mája na severnom brehu Veľkého Draždiaka parkovať výhradne na miestach vyznačených modrou farbou. Informuje o tom na svojom webe i sociálnej sieti.



Mestská časť ubezpečuje, že do 11. júna vodičov ešte pokutovať nebude. Na nové zónovanie upozorňuje opäť farebnými letáčikmi, ktoré si vodiči v prípade porušenia pravidiel parkovacej politiky nájdu za stieračmi. "Veríme, že si za necelé dva týždne aj obyvatelia tejto lokality s nerezidentmi na nastavený systém zvyknú," konštatuje samospráva. Následne budú najzávažnejšie priestupky, prípadne ich najväčší počet, nahlasované. Riešiť sa budú pokutou a "papučou", prípadne odtiahnutím.



"Všetkým nerezidentom aj v tomto kontexte pripomíname povinnosť registrácie do Petržalského parkovacieho systému cez mobilnú aplikáciu," odkazuje samospráva.



Mestská časť už vlani na jeseň avizovala, že v rozširovaní bezplatných petržalských modrých parkovacích zón plánuje pokračovať aj v ďalších lokalitách. Napríklad koncom roka zazónovala lokality Dvory I – III a Dvory V a VI. V súčasnosti čaká na schválenie ďalších svojich projektov Krajským dopravným inšpektorátom Bratislava.



Zároveň rozšírenie svojej celomestskej parkovacej politiky prisľúbil aj magistrát. Na tento rok má v pláne rozšíriť systém regulovaného parkovania (PAAS) pre časť Dvory V a VI a Šustekovu ulicu. V súčasnosti je doň zaradená lokalita Dvory IV.