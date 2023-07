Petržalka rozširuje reguláciu parkovania aj pre časť lokality Háje I

Bratislava 31. júla (TASR) - Prísnejšie pravidlá parkovania na území bratislavskej Petržalky budú po novom platiť aj pre severnú časť lokality Háje I, teda okolie ulíc Osuského, Námestie hraničiarov, Hrobákova a Gessayova. Ich zaradením do Petržalského parkovacieho systému (PPS) tak bude možné parkovať výhradne na miestach vyznačených modrou farbou. Do polovice augusta pokuty vodičom nehrozia, počítať však musia s upozornením.



"V rámci parkovania ide o jednu z najproblémovejších lokalít v Petržalke. Majitelia vozidiel si tu bežne odtláčajú autá, lebo bránia vjazdu a výjazdu, blokujú vstup do garáží, prípadne k stanovištiam zberných nádob," konštatuje vedúci referátu statickej dopravy miestneho úradu Andrej Árva.



Podobne ako po zazónovaní iných častí v Petržalke, ani tentoraz nebudú motoristom hroziť ihneď sankcie. Na nové zónovanie, ale aj na samotné priestupky budú vodiči upozorňovaní zelenými, modrými a oranžovými letákmi. Tie si v prípade porušenia pravidiel nájdu za stieračmi. Platiť to bude do 15. augusta. Po tomto dátume už budú najzávažnejšie porušenia pravidiel nahlásené mestskej polícii a riešené v priestupkovom konaní.



S rozširovaním bezplatných petržalských modrých parkovacích zón plánuje mestská časť pokračovať. Týka sa to najmä lokalít Lúky I - V a tiež VII a VII. "Budeme sa snažiť dokončiť ich ešte v tomto roku," poznamenal Árva. Výhody zónovania už využívajú petržalskí rezidenti od konca minulého roka v lokalitách Dvory I - III a Dvory V - VI, ako aj v Starej Petržalke. Tento rok v júni sa k nim pridala lokalita Lúky VI, v prvej fáze iba Starhradská a Tematínska ulica.



Zároveň rozšírenie svojej celomestskej parkovacej politiky dlhšie avizuje aj bratislavský magistrát. Expanzia regulovaného parkovania PAAS sa má týkať lokalít Dvory V a VI vrátane Šustekovej ulice a lokality Háje II - sever. Najnovšie sa ako termín spomína druhá polovica tohto roka. Po dokončení značenia budú Dvory IV, V a VI spoločne tvoriť jednu PAAS zónu.