Petržalka sa opäť pustí do čistenia parkovísk, začína budúci týždeň

Bratislava 17. marca (TASR) - Bratislavská Petržalka sa opäť pustí do strojového čistenia a upratovania parkovísk. S údržbou odstavných plôch vyznačených modrou farbou začne v pondelok (20. 3.) v lokalitách Dvory V a VI. Obyvateľov v tejto súvislosti žiada o spoluprácu. Mestská časť o tom informuje na svojom webe i sociálnej sieti.



Informácie o dátume a čase plánovaného čistenia konkrétneho parkoviska budú podľa samosprávy dostupné vždy aspoň tri dni vopred. A to prostredníctvom dopravných značení Zákaz vjazdu a Zákaz zastavenia dočasne osadených na vstupoch parkovísk. Vodičov registrovaných v miestnom parkovacom systému bude na to upozorňovať aj elektronicky i prostredníctvom SMS.



"Prosíme vás, aby ste svoje vozidlá preparkovali včas. Veľmi nám tým pomôžete," odkazuje samospráva.



Mestská časť bude parkoviská čistiť v priebehu celého roka. Harmonogram zverejnila na svojom webe. V prípade nepriaznivého počasia bude termíny čistenia meniť, o tom však bude tiež včas informovať.