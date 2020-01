Petržalka sa pre posilnenie osvety púšťa do projektu Spoločne EKO

Bratislava 30. januára (TASR) – Bratislavská Petržalka pristupuje k posilňovaniu osvety v oblasti trvalo udržateľného rozvoja v materských školách. Upozorňovať na zodpovednosť za stav životného prostredia treba podľa mestskej časti nielen dospelých, ale aj deti. Pustila sa preto do projektu Spoločne EKO. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V tejto súvislosti sa v januári konalo prvé stretnutie zástupcov mestskej časti s riaditeľkami materských škôl. Predstavené na ňom boli výsledky analýzy environmentálneho vzdelávania v petržalských škôlkach, ich povedomie, znalosti i prax v tejto oblasti. Jedným z následných krokov by malo byť okrem iného zriadenie pozície koordinátora a zadefinovanie eko cieľov. Medzi tie, ktoré si určili materské školy, patrí napríklad recyklácia papiera a plastov, zbieranie elektroodpadu, skla, batérií či zubných kefiek, vytvorenie zón bez jednorazových plastových fliaš, zber dažďovej vody či oáza pre vtáky a hmyz.



Projekt Spoločne EKO je prioritne zameraný na vzdelávanie a podporu učiteľov, aby získali kompetencie na vyučovanie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. "V prvom polroku pripravujeme tri výzvy – workshopy, kde sa učitelia dozvedia o súčasných postupoch v environmentálnom vzdelávaní vo svete a vyskúšajú si ich aj v praxi. Za zapojenie sa do projektu získa učiteľ aj pomôcky pre svoju triedu," poznamenala vicestarostka Jana Hrehorová.



Opatrenia v prospech trvalo udržateľného rozvoja zavádza mestská časť aj na miestnom úrade.