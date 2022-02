Petržalka sa pridala k samosprávam, ktoré Ukrajine vyjadrili podporu

Bratislava 23. februára (TASR) – Bratislavská Petržalka sa pridala k samosprávam, ktoré vyjadrujú solidaritu a podporu obyvateľom Ukrajiny. Na základe utorňajšieho (22. 2.) rozhodnutia miestnych poslancov veje od stredy pred miestnym úradom na Kutlíkovej ulici aj ukrajinská vlajka. Starosta Petržalky Ján Hrčka zároveň poslal veľvyslancovi Ukrajiny Yuriimu Mushkovi otvorený list, v ktorom ukrajinskému ľudu vyjadruje podporu.



"V mene obyvateľov a návštevníkov Petržalky by som chcel symbolicky prostredníctvom tohto otvoreného listu povedať, že priateľstvo medzi Ukrajinou a Slovenskou republikou je aj pre nás nesmierne dôležité a že ukrajinský ľud má aj našu plnú podporu," uvádza sa v liste, ktorý má TASR k dispozícii. Ukrajinská vlajka by mala spolu so slovenskou a európskou zástavou viať pred miestnym úradom minimálne do 8. marca.



Podporu Ukrajine vyjadrili v uplynulých dňoch napríklad aj bratislavské mestské časti Staré Mesto či Lamač.



Ruská federácia uznala nezávislosť separatistických entít na východe Ukrajiny - tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky. Lídri Francúzska, Nemecka a Spojených štátov označili rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina za "jasné porušenie minských mierových dohôd" a avizujú, že to nezostane bez odpovede. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje krok Kremľa za "porušenie suverenity a územnej celistvosti" Ukrajiny. Podobný názor má aj generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres.