Petržalka sa pustila do čistenia parkovísk, upozorní na to aj SMS

Bratislava 1. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka sa opäť pustila do strojového čistenia a upratovania parkovísk vo svojej správe, teda v rámci miestneho parkovacieho systému. Ide o odstavné plochy vyznačené modrou farbou. V tejto súvislosti zverejnila harmonogram údržby na tento rok, vodičov na práce upozorní vopred aj prostredníctvom SMS. Obyvateľov zároveň žiada o spoluprácu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Každé parkovisko plánuje samospráva čistiť iba raz, avšak z dôvodu rizika nepriaznivého počasia má pre istotu dva fixné dátumy. "V prípade dobrého počasia a uvoľnenia celého parkoviska sme schopní vykonať potrebné činnosti v priebehu pár hodín. Tým pádom nebude potrebné využiť druhý rezervovaný termín," skonštatoval vedúci referátu statickej dopravy miestneho úradu Andrej Árva.



Keďže odstránenie listov a iných nečistôt, ako aj orezy konárov alebo kríkov v blízkosti parkovacích miest nie je možné efektívne vykonať, pokiaľ na nich autá parkujú, mestská časť bude opäť vodičov informovať vopred. Robí tak tri dni vopred osadením dopravného značenia "zákaz vjazdu" a zákaz zastavenia priamo na danej ploche aj s uvedením konkrétneho dátumu a času. Robí tak však i prostredníctvom mobilnej aplikácie, webu či sociálnych sietí, ale aj SMS. Odôvodňuje to i sťažnosťami niektorých vodičov, ktorí si údajne aj napriek množstvu upozornení informácie o plánovanej údržbe parkoviska, podľa ich slov, nevšimli.



Samospráva však uprace aj verejné odstavné plochy, ktoré spravuje bratislavský magistrát v rámci celomestskej parkovacej politiky PAAS a ktorých vodorovné značenie je prestriekané na bielo.



Hlavným dôvodom údržby parkovísk je nahromadenie biologického a komunálneho odpadu, ktorý bráni vodičom zaparkovať pohodlne a bezpečne. Tým vedľajším je aj oprava menších nerovností ich povrchov, poškodených kanálov či prestriekanie čiar tam, kde je to už potrebné.