Petržalka skracuje čas potrebný na testovanie na MOM Hrobákova

Bratislava 29. januára (TASR) – Na stálom mobilnom odbernom mieste (MOM) na Hrobákovej ulici v bratislavskej Petržalke by malo byť testovanie na ochorenie COVID-19 ešte rýchlejšie. V rámci zefektívnenia administratívnych úkonov a skrátenia času čakania prichádza mestská časť s možnosťou posielania výsledku antigénového testu do SMS. Proces testovania by sa tak mohol skrátiť na päť minút. Do budúcnosti nie je vylúčené ani zavedenie objednávkového systému.



"Pre Petržalku ako najľudnatejšiu obec na Slovensku organizujúcu testovanie je dôležité nachádzať cesty, ako testovanie urobiť čo najbezpečnejšie, najefektívnejšie a dostupné pre všetkých. Preto sme zriadili odberné miesto na Hrobákovej ulici s kapacitou až 1000 otestovaných ľudí denne a s minimálnou dobou čakania," priblížil starosta Petržalky Ján Hrčka.



Čakací čas skracujú aj čítačky občianskych preukazov a pasov, ktoré spolu s automatickou tlačou certifikátov s výsledkami testu aplikovala mestská časť už pri celoplošnom skríningovom testovaní na takmer všetkých svojich MOM. Po novom bude zároveň aktuálnu situáciu na Hrobákovej ulici monitorovať aj webkamera, záznam bude dostupný na webovej stránke mestskej časti. "Výsledky cez SMS, ako aj záznam z webkamery sú ďalšími krokmi ku komfortnejšiemu a hladšiemu priebehu testovania," poznamenal Hrčka s tým, že odberné miesto bude fungovať do konca marca.



MOM Hrobákova bude k dispozícii aj počas nadchádzajúceho víkendu, a to v čase od 7.00 h do 19.00 h. Okrem toho budú v prevádzke aj ďalšie odberné miesta, konkrétne v základných školách na Budatínskej a Turnianskej ulici a na Nobelovom námestí. K dispozícii budú od 8.00 h do 18.00 h. Zároveň budú na dostihovej dráhe fungovať autobusy MHD zriadené hlavným mestom.



V období od 21. do 28. januára sa v Petržalke otestovalo 30.478 ľudí, z ktorých 327 bolo pozitívnych, čo predstavuje mieru pozitivity 1,07 percenta.