Bratislava 5. decembra (TASR) - Bratislavská Petržalka sprevádzkovala druhé výdajné miesto pre ľudí bez domova. Vzniklo na bočnej terase Domu kultúry (DK) Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici. Každý utorok ponúka teplé nápoje, ale aj sociálne poradenstvo. V januári 2024 by mala mestská časť spustiť ďalšie výdajné miesto. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Výdajňa Rovniankova bude takisto fungovať celoročne, avšak nebude ponúkať teplú stravu, iba teplé nápoje, ako je káva a čaj. K dispozícii bude každý utorok od 10.00 do 11.30 h, s výnimkou sviatkov.



"Okrem teplých nápojov radi poskytneme ľuďom bez domova základné sociálne poradenstvo," hovorí vedúci oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu Ján Korec. Motivovať tým chcú ľudí k návšteve sociálneho oddelenia na miestnom úrade, kde im môžu poskytnúť komplexnejšie služby.



Prvú výdajňu riadila mestská časť na Haanovej ulici. Priestory sa nachádzajú v odovzdávacej stanici tepla (kotolni), neďaleko Kaplnky sv. kríža v Starohájskom lesíku. Otvorená je každý pondelok od 18.00 do 19.00 h. Poskytuje najmä polievky, kávu a čaj. Jej cieľom je však aj socializácia klientov, ktorí sa môžu porozprávať nielen medzi sebou, ale aj s odbornými pracovníkmi. Pilotný projekt spustila samospráva v spolupráci s neziskovou organizáciou Doma u kapucínov.



Mestská časť zároveň plánuje na budúci rok sprevádzkovať v poradí tretiu výdajňu teplých nápojov. Otvoriť by ju mala 5. januára Vyšehradskej ulici, v technickej budove neďaleko zastávky mestskej hromadnej dopravy.



Výdajňa je jednou z viacerých iniciatív oddelenia sociálnych vecí v rámci zimného krízového plánu. V snahe eliminovať negatívne dosahy života na ulici v zimných mesiacoch zriadila mestská časť aj krízovú linku. Dostupná je od 15. novembra denne v čase od 8.00 do 18.00 h na telefónnom čísle 0947 487 061. Na požiadanie následne terénni pracovníci poskytnú ľuďom v núdzi a bez domova spacie vaky, teplé oblečenie, termosku s teplým nápojom a v prípade potreby zabezpečia transport do nocľahárne.