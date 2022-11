Petržalka sprísni pravidlá parkovania aj v ďalších jej štvrtiach

Bratislava 23. novembra (TASR) – Bratislavská Petržalka bude sprísňovať pravidlá parkovania aj v ďalších miestnych štvrtiach. Aktuálne ich plánuje spustiť v častiach Háje I a II a Lúky VI. Zároveň by sa malo do Petržalského parkovacieho systému (PPS) zapojiť ďalšie súkromné parkovisko. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



V miestnych štvrtiach, kde by sa mali najbližšie sprísniť pravidlá, budú môcť vodiči po ich "zazónovaní" zaparkovať len na miestach vyznačených modrou farbou. Parkovanie mimo nich môže byť po viacerých priestupkoch pokutované. Okrem toho by sa malo do miestneho verejného parkovacieho systému zapojiť aj parkovisko na Farského ulici, neďaleko zjazdu zo Starého mosta. Parkovanie na ňom bude možné za poplatok jednou euro na noc.



Funkčnosť "zónovania" v lokalitách, kde už nové pravidlá platia, si mestská časť overila priamo u motoristov. Podľa väčšiny opýtaných nová regulácia výrazne alebo čiastočne zlepšila ich parkovanie a tri štvrtiny z nich pozorujú vo svojej lokalite výrazné alebo čiastočné zlepšenie parkovania aj podľa dopravných predpisov.



Samospráva zaviedla zónovanie v častiach Dvory I, III, V a VI a v Starej Petržalke. Prvé z nich spustila od septembra nadväzujúc na časť Dvory IV, kde od januára funguje Bratislavský parkovací asistent (PAAS) z dielne bratislavského magistrátu. V ankete mestská časť oslovila všetkých rezidentov z týchto zón, vrátane tej mestskej.



Najväčší pomer nespokojných, podobne ako spokojných, pochádza z magistrátnej zóny PAAS Dvory 4. Podľa Ivana Lučaniča z referátu mobility petržalského miestneho úradu to môže byť zapríčinené práve jej spoplatnením. Nové "modré" zóny z dielne mestskej časti totiž zostávajú, v porovnaní s celomestskou parkovacou politikou, naďalej bezplatné.



"Motoristov to polarizuje i napriek lepšej dostupnosti voľných parkovacích boxov, ktorú väčšina vníma," poznamenal Lučanič. Doplnil, že mestská časť bude pre svojich rezidentov uzatvárať aj ďalšie parkovacie zóny.