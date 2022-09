Petržalka sprísnila pravidlá parkovania v štvrtiach Dvory V a VI

Bratislava 12. septembra (TASR) – Bratislavská Petržalka sprísnila pravidlá parkovania v miestnych štvrtiach Dvory V a Dvory VI. Po novom tam vodiči v rámci miestneho parkovacieho systému zaparkujú len na vyznačených miestach označených modrou farbou. Parkovanie mimo nich môže byť po viacerých priestupkoch pokutované. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Zmena pravidiel čaká aj ďalšie lokality.



Miestne štvrte Dvory V a Dvory VI sú prvými zónami, v ktorých pristúpila samospráva k "zazónovaniu", teda k zvýhodneniu zaregistrovaných rezidentov v rámci parkovacieho systému mestskej časti. Práve v týchto lokalitách sa totiž zhoršilo parkovanie po tom, ako sa susedná zóna Dvory IV dostala do zóny Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika. Presunuli sa tam vozidlá, ktoré z nejakých dôvodov nemôžu alebo nechcú parkovať v zóne Dvory IV.



Na najnovšie pravidlá v parkovaní upozorňujú novoosadené dopravné značky s označením Zóna a tiež vodorovné modré značenie. Parkovanie mimo vyznačených boxov pri cestách, ale aj parkovanie na chodníkoch bez príslušnej povoľovacej dopravnej značky, je zakázané. Na porušenie pravidiel upozorňujú vodičov zelené letáky v prípade jedného priestupku, oranžové v prípade viacnásobného porušenia, pri ktorom je už majiteľovi vozidla doručená pokuta.



O tom, že sprísnený režim parkovania je potrebný, presviedčajú mestskú časť denné aj nočné terénne kontroly, ktoré preukazujú početné priestupky. Spadajú do nich najmä nezaregistrované vozidlá. Za jednu noc ich napočítali kontrolóri takmer 400.



"Vzhľadom na to, že náš parkovací systém bol spustený v novembri 2019, čiže takmer pred tromi rokmi, verím, že mali všetci dostatok času na registráciu alebo hľadanie inej alternatívy," poznamenal starosta Petržalky Ján Hrčka. Mestská časť v oboch lokalitách eviduje takmer 2400 parkovacích miest, čo podľa neho znamená, že pre zaregistrovaných rezidentov by ich malo byť dostatok.



Mestská časť zároveň avizuje aj ďalšie zóny parkovania. Tie by mali do konca septembra pribudnúť v časti Starej Petržalky, na Dvoroch I, Dvoroch III a Lúkach VI. Počas októbra plánuje zazónovať oblasť Dvory II a Háje I. "Ak sa v niektorých oblastiach zavedením zóny parkovanie pre rezidentov zhorší, čo by podľa našich údajov malo nastať iba veľmi výnimočne, v danej oblasti systém vrátime do aktuálneho stavu," prisľúbil Hrčka.



V rámci parkovania pripravuje samospráva aj zvýhodnené nočné parkovanie pre nerezidentov na viacerých súkromných parkoviskách.