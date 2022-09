Petržalka sprísňuje pravidlá parkovania aj pre štvrte Dvory I a III

Bratislava 23. septembra (TASR) - Bratislavská Petržalka sprísňuje pravidlá parkovania v ďalších miestnych častiach, a to vo štvrtiach Dvory I a Dvory III. Nové pravidlá zavádza mestská časť od piatka. Kontrola správneho parkovania sa bude v daných lokalitách uskutočňovať od nedele (25. 9.). Samospráva o tom informuje na svojom webe.



Mestská časť predmetnú oblasť v rámci Petržalského parkovacieho systému (PPS) regulovala dopravným značením parkovacia zóna. "Všetky vozidlá musia po novom parkovať výhradne na modro vyznačených boxoch. Parkovanie mimo nich je zakázané a môže byť pokutované cez inštitút objektívnej zodpovednosti," upozorňuje samospráva.



Rovnaké pravidlá zaviedla mestská časť nedávno aj v miestnych štvrtiach Dvory V a Dvory VI, ktoré sa stali prvými zónami, v ktorých pristúpila samospráva k "zazónovaniu", teda k zvýhodneniu zaregistrovaných rezidentov v rámci parkovacieho systému mestskej časti. V nich sa totiž zhoršilo parkovanie po tom, ako sa susedná zóna Dvory IV dostala do zóny Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS), kde platí mestská parkovacia politika.



Na najnovšie pravidlá v parkovaní upozorňujú novoosadené dopravné značky s označením Zóna a tiež vodorovné modré značenie. Parkovanie mimo vyznačených boxov pri cestách, ale aj parkovanie na chodníkoch bez príslušnej povoľovacej dopravnej značky, je zakázané. Na porušenie pravidiel upozornia vodičov zelené letáky v prípade jedného priestupku, oranžové v prípade viacnásobného porušenia, pri ktorom je už majiteľovi vozidla doručená pokuta.



Mestská časť zároveň avizovala, že prísnejšie pravidlá pribudnú aj v ďalších zónach. Okrem štvrtí Dvory I a Dvory III má ísť do konca septembra o časť Starej Petržalky a Lúky VI. Počas októbra plánuje zazónovať oblasť Dvory II a Háje I. Ak sa v niektorých oblastiach zavedením zóny parkovanie pre rezidentov zhorší, samospráva prisľúbila vrátenie systému do pôvodného stavu.



Mestská časť chce do verejného parkovacieho systému zapojiť aj súkromné parkoviská. Ide o parkoviská firiem, obchodných či administratívnych budov, ktoré bývajú v noci spravidla prázdne. Denný prevádzkový režim sa však na nich nezmení. Nové pravidlá testuje pri miestnom úrade, avizuje aj zapojenie parkovísk obchodných centier.