Petržalka sprístupnila parkovisko Budatínska so 108 miestami

Bratislava 1. apríla (TASR) – Bratislavská mestská časť Petržalka sprístupnila vo štvrtok parkovisko na križovatke Budatínskej a Šintavskej ulice so 108 parkovacími miestami. Parkovanie na ňom je zatiaľ bezplatné, a to až do doby, kým nebude regulované. Na tlačovej konferencii o tom informoval starosta Petržalky Ján Hrčka.



Parkovisko Budatínska sa nachádza na pozemku vo vlastníctve bratislavského magistrátu, ten ho donedávna prenajímal súkromnej spoločnosti za 10.000 eur ročne. Firma, ktorá strážené parkovisko prevádzkovala, si od majiteľov vozidiel účtovala za parkovanie poplatok od 37 eur mesačne. "Mestská časť sa ho snažila získať do správy od začiatku roka 2019, keďže parkovisko bolo využívané minimálne. K dohode s mestom nakoniec došlo a oddnes ho môže využívať verejnosť bezplatne," informovala petržalská samospráva.



Parkovisko má byť v najbližších mesiacoch regulované. Po osadení tabúľ upozorňujúcich na platené parkovanie budú na ňom môcť stáť iba vozidlá spĺňajúce kritériá parkovacieho poriadku mestskej časti.



Mestská časť plánuje regulovať aj ďalšie územia v Petržalke, ktoré by slúžili ako oficiálne parkoviská. V hre je bývalé ihrisko na Osuského ulici či veľká betónová plocha na Jiráskovej ulici. Tie momentálne nie sú skolaudované ako parkoviská, vozidlá ich však ako parkoviská využívajú. Petržalka už realizuje kroky, aby získali status oficiálnych parkovísk. Starosta predpokladá, že sa to podarí najbližšie až o jeden a pol roka. Na zlegalizovanie je totiž potrebné záväzné stanovisko hlavného mesta, územné rozhodnutie aj stavebné povolenie. "Parkovisko Budatínska bolo oficiálne a zaregulované, v prípade Osuského a Jiráskovej sme postavení pred zložitejšiu situáciu," uviedol.



Petržalská samospráva chce do budúcna vytypovať i plochy mimo zastavaného územia mestskej časti, ktoré by slúžili na odťah nepojazdných vozidiel alebo takých, ktoré parkujú v rozpore s pravidlami parkovacieho systému či cestného zákona.