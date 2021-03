Petržalka spúšťa jarný zber objemného odpadu, pristaví kontajnery

Bratislava 9. marca (TASR) – Bratislavská Petržalka aj tento rok pripravuje pre svojich obyvateľov jarný zber objemného odpadu a pristaví pre nich veľkorozmerné kontajnery. Tento rok však začína o mesiac skôr a pre aktuálnu pandemickú situáciu zverejnila harmonogram pristavenia kontajnerov len na najbližšie dva týždne, teda nie na celé obdobie. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Tento rok sa postaráme o to, aby kontajnery nezaberali zelené plochy a nepoškodzovali tak miestnu zeleň," ubezpečila Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu. Oddelenie spolu s referátom správy verejných priestranstiev vytypovalo lokality, na ktoré budú kontajnery umiestnené.



Prvé zelené kontajnery budú pristavené v utorok v lokalitách Starhradská, Topoľčianska a Holíčska. Vo štvrtok (11. 3.) ich obyvatelia nájdu na Smolenickej, Šintavskej, Znievskej a Strečnianskej ulici. Kontajnery budú pristavené vždy o 12.00 h a odvážané budú v rovnaký deň o 18.00 h.



Obyvatelia môžu do nich ukladať iba niektoré druhy odpadu. Ide napríklad o objemný odpad (drevený, čalúnený nábytok, skrine, police, stoličky, koberce). Tento druh odpadu však musí byť upravený tak, aby zaberal čo najmenej miesta. Umiestňovať do kontajnerov je možné aj sanitu v celku (umývadlá, vane), elektrické spotrebiče či čisté kovy. Mestská časť zdôrazňuje, že nebude odoberať pneumatiky, bioodpad, nebezpečný a chemický odpad ani drobný stavebný odpad.



Aktuálny harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov nájdu obyvatelia na webovej stránke mestskej časti. V prípade otázok môžu kontaktovať oddelenie životného prostredia mestskej časti, a to buď e-mailom, alebo telefonicky.