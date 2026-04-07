Petržalka spúšťa komunitnú akciu zameranú na čistenie mestskej časti
„Zoberte deti, susedov či kamarátov a pomôžte vytvoriť zo zelenej ešte zelenšiu Petržalku,“ pozýva samospráva.
Autor TASR
Bratislava 7. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka spúšťa komunitnú akciu, ktorá je zameraná na čistenie mestskej časti. Prebiehať bude do 30. apríla a podporí všetkých, ktorým záleží na prírode. Informuje o tom na svojom webe i sociálnej sieti.
„Zoberte deti, susedov či kamarátov a pomôžte vytvoriť zo zelenej ešte zelenšiu Petržalku,“ pozýva samospráva.
Stačí, ak si záujemcovia o „upratovanie a čistenie“ prídu pre vrecia na odpad a rukavice na miestny úrad počas stránkových hodín, a to do kancelárie 412. Po vyčistení vybranej lokality ju spolu s výsledkom odfotia a pošlú na telefónne číslo 0947 487 047 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy kristina.moron@petrzalka.sk. Rovnako tak je potrebné nahláste miesto, kde „upratovači“ nechali vrecia s odpadom, ich odvoz zabezpečí mestská časť.
„Zoberte deti, susedov či kamarátov a pomôžte vytvoriť zo zelenej ešte zelenšiu Petržalku,“ pozýva samospráva.
Stačí, ak si záujemcovia o „upratovanie a čistenie“ prídu pre vrecia na odpad a rukavice na miestny úrad počas stránkových hodín, a to do kancelárie 412. Po vyčistení vybranej lokality ju spolu s výsledkom odfotia a pošlú na telefónne číslo 0947 487 047 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy kristina.moron@petrzalka.sk. Rovnako tak je potrebné nahláste miesto, kde „upratovači“ nechali vrecia s odpadom, ich odvoz zabezpečí mestská časť.