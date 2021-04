Petržalka spúšťa súťaž o najkrajšiu predzáhradku i komunitnú záhradu

Bratislava 19. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka spúšťa súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Súťaží sa v troch kategóriách. Zapojiť sa môžu predzáhradky vytvorené s aj bez pomoci mestskej časti, rovnako tak aj komunitné záhrady. Prihlásiť sa budú môcť obyvatelia s trvalým i prechodným pobytom na území mestskej časti. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Petržalské predzáhradky tvoria určitú identitu miestnych komunít a nás teší, že majú záujem robiť svoje okolie krajším. Aj týmto spôsobom preto chceme motivovať Petržalčanov, aby v tejto činnosti pokračovali, či už s podporou mestskej časti alebo po konzultácii s mestskou časťou," skonštatovala Daniela Vašková Kasáková, vedúca oddelenia životného prostredia miestneho úradu.



Predzáhradky predstavujú oddychový a estetický prvok lokality, môžu však mať aj význam čiastočných vodozádržných opatrení a vytvárajú priestor pre miestnu faunu. V mnohých prípadoch tiež posilňujú susedskú komunitu.



Obyvatelia sa budú môcť do súťaže prihlásiť od utorka (20. 4.) prostredníctvom formulára na webovej stránke www.petrzalka.sk. Prihlášky a nominácie je možné posielať v troch kategóriách, a to najkrajšia predzáhradka s podporou mestskej časti (označené tabuľkou), najkrajšia predzáhradka bez podpory mestskej časti a najkrajšia komunitná záhrada. Odborná komisia z nich v júni vyberie tie, ktoré postúpia do online hlasovania. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na prvý augustový týždeň.