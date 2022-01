Petržalka spustila dotačnú výzvu pre neziskové organizácie

Bratislava 5. januára (TASR) - Organizácie pôsobiace v bratislavskej Petržalke môžu do 15. februára požiadať mestskú časť o dotácie prevyšujúce 2000 eur. Tento rok na podporu verejnoprospešných aktivít neziskových združení vyčlenila mestská časť o 40.000 viac ako po iné roky, teda 140.000 eur.



"Celková požadovaná suma predstavuje zvyčajne dvojnásobok alokácie z nášho rozpočtu, následkom čoho veľakrát nevieme podporiť dobré projekty, ktoré by si našu pomoc zaslúžili," vysvetľuje zvýšenie sumy vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová.



Pripomenula, že v prípade žiadostí o dotácie nad 2000 eur je maximálna suma na jeden projekt stanovená na 5000 eur. O pridelení rozhoduje dotačná komisia, jej návrhy schvaľuje miestne zastupiteľstvo. Kým v prípade dotácií nad 2000 eur je potrebné predložiť žiadosť do 15. februára, o príspevky do sumy 2000 eur, ktoré schvaľuje starosta mestskej časti, možno žiadať do 31. októbra. Registráciu žiadosti je potrebné vykonať elektronicky prostredníctvo portálu https://petrzalka.egrant.sk.



V roku 2021 podporila mestská časť 48 projektov verejnoprospešných projektov občianskych združení, neziskových organizácií či športových klubov. Sumár každoročne pridelených dotácií so zoznamom úspešných i neúspešných žiadateľov zverejňuje Petržalka na svojom webe.