Petržalka spustila hlasovanie o najkrajšiu predzáhradku

Bratislava 17. júla (TASR) - Bratislavská Petržalka spustila online hlasovanie o najkrajšiu predzáhradku. Víťaznú predzáhradku môžu obyvatelia vyberať spomedzi desiatich nominovaných. Hlasovať môžu do 15. augusta (vrátane). TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Výber nebol jednoduchý, všetky predzáhradky sú svojím spôsobom výnimočné, jedna výberom rastlín, druhá atmosférou, ďalšia zas rôznymi okrasnými prvkami," skonštatoval vedúci referátu zelene miestneho úradu Adrián Ševeček.



Obyvatelia môžu svojim favoritom poslať hlas prostredníctvom "lajkov" na profile mestskej časti na sociálnej sieti. Tri predzáhradky s najväčším počtom hlasov mestská časť odmení. Vyhlásenie výsledkov je predbežne plánované na druhú polovicu augusta.



Petržalka tento rok vyhlásila tretí ročník súťaže, obyvatelia mohli svojich adeptov nominovať do konca mája. Na zozname sa ocitlo celkovo 42 nominácií, z ktorých do najužšieho výberu posunula odborná porota desať.