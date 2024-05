Bratislava 18. mája (TASR) - Bratislavská Petržalka spustila nominácie na najkrajšie predzáhradky pred bytovými domami. Tie je možné poslať do 31. mája vyplnením online formulára. Urobiť tak môže len obyvateľ s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti starší ako 18 rokov, ktorý sa o predzáhradku stará. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Ak by ktokoľvek prihlásil náhodnú predzáhradku, bez informácií o osobe, ktorá sa o danú lokalitu stará, tvorcu predzáhradky by nebolo možné vyhľadať a v prípade výhry udeliť cenu," podotýka Terézia Mesíčková z referátu životného prostredia miestneho úradu.



Z došlých nominácií vyberie porota najmenej troch a najviac desať finalistov, ktorých posunie do online hlasovania. Víťaza súťaže určí tradične verejnosť v internetovom hlasovaní. Na novej webovej stránke predzahradky.petrzalka.sk potrvá do augusta. Zvíťazí predzáhradka s najvyšším počtom hlasov.



Súťaž o najkrajšiu predzáhradku organizuje mestská časť od roku 2021. Snaží sa tým, okrem iného, motivovať obyvateľov k skrášleniu svojho bezprostredného okolia.