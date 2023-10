Bratislava 29. októbra (TASR) - Bratislavská Petržalka spustila pilotný projekt pomoci ľuďom bez domova. Jednou z noviniek je celoročná výdajňa teplej stravy a nápojov. V novembri je naplánované aj sprevádzkovanie ďalšieho kontaktného miesta či spustenie miestnej krízovej linky. Informuje o tom na svojom webe.



"Cieľom výdajne je aj socializácia klientov, ktorí sa pri šálke čaju môžu porozprávať medzi sebou alebo s našimi odbornými pracovníkmi. Radi poradíme, ako sa zaradiť späť do života," konštatuje vedúci oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu Ján Korec.



Priestory výdajne nájdu ľudia bez domova v odovzdávacej stanici tepla (kotolni) na Haanovej ulici neďaleko Kaplnky sv. kríža v Starohájskom lesíku. Otvorená je celoročne každý pondelok od 18.00 do 19.00 h. Poskytne najmä polievky, kávu a čaj.



Okrem výdajne na Haanovej je v novembri v pláne sprevádzkovanie ďalšieho kontaktného miesta, a to na Vyšehradskej ulici. V ňom bude výlučne v zimnom období podávaný teplý čaj.



Samospráva sa zároveň snaží o prevenčnú činnosť, predovšetkým pravidelným monitoringom ľudí bez domova prespávajúcich na uliciach. "Okrem toho sa prehlbuje bytová chudoba a vzrastá počet ľudí so psychiatrickými diagnózami," podotýka Korec.



V Petržalke žije odhadom 190 ľudí bez domova. Ich presnejší počet by mali ukázať výsledky aktuálne prebiehajúceho sčítania ľudí bez domova v Bratislave zastrešovaného bratislavským magistrátom, do ktorého kompetencií i financovania táto agenda primárne spadá.



Miestna samospráva však aktívne kontaktuje takmer stovku klientov žijúcich v provizórnej forme bývania, teda v chatrčiach, stanoch či karavanoch. Výraznejšiu aktivitu vyvíja najmä v chladných mesiacoch, keď je v uliciach uplatňovaný zimný krízový plán pomoci. V rámci neho bude v novembri spustená aj petržalská krízová linka 0947 487 061. Vo vyhradených hodinách bude slúžiť pre včasnú identifikáciu ľudí, ktorí sa v zimnom období ocitnú v náhlej núdzi.