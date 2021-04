Petržalka testuje kloktaním aj zamestnancov škôl

Bratislava 21. apríla (TASR) – Bratislavská Petržalka sa rozhodla testovať PCR slinnými testami okrem škôlkarov a žiakov aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov jej základných a materských škôl. Týmto spôsobom dokáže počtom obyvateľom najväčšia bratislavská mestská časť ušetriť 17.500 eur za týždeň. TASR o tom informovala hovorkyňa petržalskej samosprávy Mária Halašková.



Mestská časť zabezpečuje PCR testovanie dvakrát do týždňa priamo v priestoroch jej základných a materských škôl. "Za jeden odberový deň sa podarí kloktacími testami v porovnaní s klasickým antigénovým testovaním omnoho presnejšie overiť nákazu v priemere u viac ako 600 zamestnancov, ktorí sa môžu zúčastniť dobrovoľne a bezplatne," uviedla Halašková. Za oba odberné dni sa týždenne odoberie viac ako 1200 vzoriek.



Podľa starostu Petržalky Ján Hrčka sa testovanie kloktacími testami už po úvodnom týždni ukázalo ako správne rozhodnutie. Samospráva totiž už eviduje prípad zamestnankyne, ktorej síce antigénový test ukázal negatívny výsledok, no slinný PCR test ju vyhodnotil ako pozitívnu. "Vďaka tomu sme nemuseli pristúpiť k zatvoreniu triedy alebo celej školy," poznamenal.



Petržalka tvrdí, že šetrí aj finančné prostriedky za PCR testy, keďže má vytvorené skupiny vzoriek viacerých zamestnancov, ktoré sa zmiešajú a vyhodnocujú sa ako jedna. „Až keď je táto spoločná vzorka pozitívna, začneme zvlášť testovať každého z tejto skupiny,“ spresnil Hrčka. Týmto spôsobom dokáže mestská časť ušetriť 17.500 eur za týždeň. Zástupkyňa petržalskej prednostky Marcela Zacharová uviedla, že ak by netestovali formou skupinových vzoriek, ale každého kloktacím PCR testom zvlášť, Petržalku by to stálo týždenne zhruba 30.000 eur.