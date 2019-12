Petržalka upozorňuje na niektoré zmeny v pilotnom parkovacom systéme

Bratislava 17. decembra (TASR) – Ten, kto bude chcieť v roku 2020 využívať výhody rezidentského parkovania v rámci pilotného parkovacieho systému v bratislavskej Petržalke, teda parkovať zadarmo, sa musí na trvalý pobyt v tejto mestskej časti prihlásiť najneskôr do 31. decembra 2019. Vyplýva to zo zmeny v parkovacom systéme, ktorú na poslednom rokovaní schválilo miestne zastupiteľstvo. Status rezidenta tak nebudú môcť na budúci rok získať tí, ktorí nebudú mať trvalý pobyt v tejto mestskej časti do konca roka 2019.



"Na určité obdobie sa zafixuje to, kto je a kto nie je rezident, a ľudia sa nebudú môcť svojvoľne prehlasovať. Buď bude k 31. decembru obyvateľ s trvalým pobytom, alebo nebude. A ak nebude, tak celý budúci rok nebude mať nárok zaregistrovať sa do systému," uviedol pre TASR starosta Petržalky Ján Hrčka s tým, že skupina rezidentov sa tak nebude môcť v budúcom roku rozširovať.



Mestská časť v tejto súvislosti upravuje do konca roka aj otváracie hodiny ohlasovne pobytov. Zverejnila ich na svojej webovej stránke s tým, že ohlasovňa nebude otvorená počas víkendov a vianočných sviatkov.



Poslanci zároveň schválili v parkovacom systéme aj ďalšie zmeny. Jedny z nich sa týkajú rozšírenia ulíc a kolmých parkovacích miest. V prvej etape sa totiž vyznačovali a do systému sa zaraďujú miesta na parkoviskách, v ďalšej etape sa má pristúpiť okrem iného aj k rozšíreniu na pozdĺžne parkovanie.



"Čo sa týka realizácie, nemáme ju (prvú etapu, pozn. TASR) celú dokončenú. ČO sa však týka projektov a schvaľovania, sme už prakticky na konci. Aby sme mohli pokračovať v projekčných prácach a prácach schvaľovania, potrebujeme mať odsúhlasené aj ďalšie ulice a parkoviská," poznamenal Hrčka.



Miestnym zastupiteľstvom prešiel aj pozmeňovací návrh, podľa ktorého budú od úhrady parkovného oslobodené aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu dopravu, s praktickou alebo úplnou slepotou, ako aj osoba, ktorá takúto osobu prepravuje. Podmienkou však bude registrovanie sa v elektronickom informačnom systéme na zabezpečenie lepšej kontroly. Druhá zo schválených zmien hovorí o tom, za akých okolností môže byť rezidentom aj cudzinec.



Najväčšia bratislavská mestská časť využila možnosť zaviesť vlastný pilotný parkovací systém v medziobdobí, kým začne v roku 2021 platiť schválená celomestská parkovacia politika. Pilotný systém, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom, spustila mestská časť 1. novembra. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanievpetrzalke.sk. Potrebné informácie na nej nájdu tak Petržalčania, ako aj Nepetržalčania.