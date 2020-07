Petržalka upozorňuje na zákaz kúpania psov na Veľkom Draždiaku

Bratislava 21. júla (TASR) – Bratislavská Petržalka upozorňuje, že na Veľkom Draždiaku platí zákaz vstupu psov do jazera, ako aj ich voľný pohyb bez vôdzky v areáli jazera. Pripomína to aj viacerými tabuľami priamo v okolí jazera. Mestská časť tak reaguje na podnety od obyvateľov, ktorí sa sťažujú na kúpajúce sa psy.



"Apelujeme na všetkých psičkárov, aby zákazy nebrali na ľahkú váhu a využívali iné vodné plochy, na ktoré sa tieto zákazy nevzťahujú, napríklad Chorvátske rameno alebo Malý Draždiak. Je to jediné jazero v rámci Petržalky, kde sa môžeme v letných horúčavách osviežiť," podotýka samospráva na sociálnej sieti a vyzýva na toleranciu.



Zákaz vysvetľuje tým, že mnohí návštevníci nedokážu kúpanie psov tolerovať, či už z hygienických dôvodov alebo fóbie z nich, mnohým to prekáža aj pre plašenie vodného vtáctva. Poukazuje tiež na obdobné zákazy v iných mestských častiach. Napríklad v Ružinove je vstup so psom do Štrkoveckého jazera taktiež zakázaný a počas sezóny, teda od mája do konca septembra, je zakázaný vstup do areálu všetkým zvieratám vrátane psov. "Prevádzkový poriadok areálu Kuchajda v Novom Meste zakazuje vodiť psy do areálu po celý rok," konštatuje mestská časť.



Ozývajú sa však aj hlasy, že niektoré psy sú čistotnejšie ako niektorí návštevníci, nevykonávajú potrebu do jazera, nenechávajú po sebe odpadky, ani si "nechodia v noci oprať týždňové oblečenie". "Pes sa chce schladiť na pár minút a ísť spokojne ďalej," poukazujú viacerí v diskusii. Niektorí preto navrhujú ako kompromis vyhradenie času, keď by sa psy mohli v jazere ovlažiť, prípadne vyčlenenie časti jazera aj pre psičkárov.



Mestská časť zároveň vyzýva v tejto súvislosti všetkých návštevníkov, aby vodu neznečisťovali, či už odpadkami alebo výkalmi. "Navyše pripomíname, že platí aj zákaz kŕmenia vodného vtáctva pečivom, ktoré okrem znečisťovania vody spôsobuje vtáctvu tráviace ťažkosti," dodáva.