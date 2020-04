Petržalka v pondelok opäť otvorí trhovisko na Mlynarovičovej ulici

Bratislava 26. apríla (TASR) – Trhovisko na Mlynarovičovej ulici v bratislavskej Petržalke v pondelok (27. 4.) opäť otvorí svoje brány pre verejnosť. Na termíne sa po uvoľnení niektorých opatrení v súvislosti s novým koronavírusom dohodol Miestny podnik VPS Petržalka spolu so stánkarmi a jednotlivými predajcami.



"Z tovaru bude možné si zakúpiť ovocie, zeleninu, kvety, planty a drogériu," informuje na sociálnej sieti mestská časť, ktorá zároveň upozorňuje na dodržiavanie viacerých pravidiel. V opačnom prípade môže správca trhoviska požiadať návštevníkov, aby opustili priestor trhoviska, prípadne môže zavolať políciou.



Pre nakupujúcich platí nosenie ochranných rúšok alebo inej adekvátnej náhrady, dezinfikovanie rúk, dodržiavanie bezpečného dvojmetrového odstupu, zakázané majú tiež konzumovanie jedál i nápojov. Predajcovia musia nosiť ochranné rúška a rukavice a každý deň dezinfikovať predajné stoly. Naraz môže byť na trhovisku maximálne 30 ľudí.



Trhovisko bude otvorené každý pracovný deň od 6.00 do 17.00 h s výnimkou stredy, keď bude sanitárny deň. V sobotu bude trhovisko otvorené od 7.00 do 12.00 h.



Tento týždeň už svoje Trhovisko Miletičova otvorila mestská časť Ružinov a Staré Mesto znovu otvorilo trh na Žilinskej ulici. Na obidvoch vonkajších trhoviskách platia prísne bezpečnostné opatrenia. Nové Mesto už začiatkom týždňa otvorilo niektoré prevádzky tržnice na Trnavskom mýte, v najbližších dňoch by sa k nim mohli pridať ďalšie.