Petržalka vlani hospodárila s prebytkom takmer osem miliónov eur

Bratislava 25. júna (TASR) - Bratislavská Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom takmer osem miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2023, ktorý v utorok schválilo miestne zastupiteľstvo. Dôvodom boli podľa starostu Petržalky Jána Hrčku najmä príjmy, s ktorými samospráva pôvodne v rozpočte nepočítala, prípadne nie v takej výške. Finančné prostriedky z prebytku rozpočtu presunú do rezervného fondu.



"V čase, keď iné samosprávy hospodária schodkovo, majú vyššie výdavky ako príjmy, a niektoré atakujú rekordné schodky, mestská časť Petržalka má historicky najlepšie hospodárenie," konštatuje Hrčka.



Dôvodom je podľa neho nielen "šťastie", ale je to aj výsledok hospodárenia samosprávy za posledné roky. Argumentuje tým, že sa nerobia populistické rozhodnutia, ale štrukturálne a zásadné, ktoré majú vplyv na hospodárenie samosprávy. Snahou je zlepšiť, zefektívniť a ušetriť mestskej časti financie. Výsledok hospodárenia považuje pre Petržalku za úctyhodný najmä preto, že pre drvivú väčšinu samospráv je situácie v ťažkých časoch komplikovaná.



Nesúhlasí s tvrdeniami niektorých poslancov, že nerobí v prospech Petržalčanov, keď niektoré veci nerealizuje. Väčšinu "ušetrených" financií nebolo podľa neho možné minúť, pretože neboli pôvodne narozpočtované, teda sa s nimi v rozpočte nepočítalo, prípadne mestská časť dostala viac, ako pôvodne odhadovala. Ako príklad uvádza výšku kompenzácie za utečencov z Ukrajiny či výbery pri daniach, pri ktorých počítala samospráva s nižšími výbermi. "Nerealizovaných vecí je len zlomok," podotýka Hrčka.



Podľa niektorých poslancov by zároveň mestská časť, ak má plán rozvoja, mala napĺňať priority a netreba čakať len na vyhlásenie výziev. Realizáciu projektov z externých zdrojov, napríklad ako to mestská časť urobila v oblasti športu, považuje starosta za rozumnejšie riešenie, pretože sa za rovnaké financie urobí viac. Zároveň však priznáva, že akútne budú aj problémy v iných oblastiach, ktoré bude treba riešiť v predstihu, aby neboli náklady na realizáciu výrazne vyššie.



Podľa poslankyne Gabriely Fulovej si treba pri tvrdeniach, že starosta nemyslí na Petržalčanov, položiť otázku, ako myslí hlavné mesto na Petržalčanov, keď predlžuje výstavbu električkovej trate, a tým aj hlučnosť a prašnosť. Miestna poslankyňa a zároveň viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová na margo toho pripustila, že stavba prináša problémy, ale to len preto, aby sa Petržalčania konečne dočkali električky.