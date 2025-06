Petržalka vlani hospodárila s prebytkom viac ako sedem miliónov eur

Bratislava 26. júna (TASR) - Bratislavská Petržalka hospodárila v minulom roku s prebytkom viac ako sedem miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2024, ktorý tento týždeň schválilo miestne zastupiteľstvo s výhradou týkajúcou sa zistenej sprenevery na miestnom úrade. Finančné prostriedky z prebytku rozpočtu sa presúvajú do rezervného fondu. Zadlženosť mestskej časti je cez štyri percentá.



„Prebytok bol viac ako sedem miliónov eur a musím povedať, že nebyť aj tej nepríjemnej udalosti, by sme boli s hospodárením veľmi spokojní. Paradoxne, keby sa podvod nestal, prebytok by bol ešte vyšší,“ uviedol pre TASR vicestarosta Petržalky Ján Karman.



Celý prebytok hospodárenia putuje tradične do rezervného fondu, z ktorého následne poslanci rozhodujú, na aký účel budú čerpané. Mestská časť mala štyri milióny eur zapojené už v apríli do riadneho rozpočtu, zvyšok zapája teraz, pričom 700.000 eur ide na poslanecké priority a zvyšné financie na investičné projekty, napríklad na rekonštrukciu plavárne na Budatínskej ulici.



Vicestarosta poznamenal, že celková hospodárska situácia je taká, že peňazí nie je nikdy dosť. Pripomenul, že samospráva volá po väčšej spravodlivosti v rámci rozdeľovania financií medzi magistrátom a mestskými časťami a tiež pri financovaní rôznych prenesených výkonov zo štátu. „Ale čo sa týka hospodárenia, tak všetky bežné výdavky mám vykryté a snažíme sa hospodáriť rozumne. Dokonca tak, že nám vznikajú prebytky. Naopak, kapitálové výdavky častokrát kryjeme aj z externých zdrojov. V tomto sme úspešní a vidieť to aj na počte investičných akcií,“ poznamenal Karman. Výrazné investície sa podľa neho týkali športovej infraštruktúry, ale aj rozsiahlej opravy chodníkov, kde má mestská časť každoročne ambíciu zrekonštruovať približne 60.000 štvorcových metrov.



V súvislosti s odhaleným miliónovým podvodom vysúťažil miestny úrad externý forenzný audit týkajúci sa procesov vyplácania miezd v materských školách, kde prišlo k pochybeniam a zlyhaniam. Pokryť má obdobie od januára 2023 do súčasnosti. Podľa zastupujúcej vicestarostky Petržalky Ivety Jančokovej by mal audit identifikovať nedostatočné alebo chýbajúce kontrolné mechanizmy v procese vyplácania miezd, identifikovať kritické miesta, rovnako tak navrhnúť nápravné a preventívne opatrenia či odporúčania, prípadne aj ďalšie potrebné audity. Cena auditu má byť 53.000 eur, schválené rozpočtové krytie je vo výške 300.000 eur.