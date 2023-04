Petržalka vyhlásila tri verejné súťaže na prenájom garážových státí

Bratislava 9. apríla (TASR) - Bratislavská Petržalka vyhlásila tri verejné súťaže na prenájom takmer 40 garážových státí. Voľné parkovacie miesta sú k dispozícii na Rovniankovej, Mlynarovičovej a Gercenovej ulici. Návrhy je potrebné doručiť do 20. apríla. Rozhodujúcim kritériom je najvyššia cena. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mestská časť má vo vlastníctve niekoľko spoločných garáží, ktoré v prípade dostupnosti prenajíma. V poslednej dobe sa záujem o ne stupňuje, a to aj v súvislosti so zónovaním v rámci petržalského parkovacieho systému (PPS) i zavádzaním celomestského parkovacieho systému (PAAS). Niektorí nájomcovia kryté garáže využívajú dlhodobo aj ako svoje dielne či úschovne náradia.



Záujemcovia o prenájom môžu svoje návrhy posielať poštou alebo priniesť osobne do podateľne miestneho úradu. Urobiť tak môžu najneskôr do 20. apríla, do 15.00 h. Vzhľadom na špecifický charakter jednotlivých garážových státí odporúča mestská časť ich obhliadku priamo na mieste. Všetky návrhy posúdi a vyhodnotí odborná komisia. Rozhodujúca pri posudzovaní bude najvyššia ponuka.



Vyhodnotenie predložených súťažných návrhov je naplánované na 24. apríla. Výsledky súťaže by mali byť zverejnené najneskôr 27. apríla na webe mestskej časti, kde sú zároveň dostupné aj všetky informácie i podmienky prenájmu jednotlivých garážových stojísk.